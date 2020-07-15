Ağrı ilçe Belediye Başkanları AK Parti'ye geçti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ağrı ilçe Belediye Başkanları AK Parti'ye geçti

Ağrı ilçe Belediye Başkanları AK Parti'ye geçti Ağrı'da ilçe belediye başkanları Ramazan Yakut, Nurettin Öztürk ve Selami DemirtaşAK Parti'ye geçtiklerini duyurdu.

15.07.2020 03:29 | Son Güncelleme: 15.07.2020 03:33

Ağrı ilçe Belediye Başkanları AK Parti'ye geçti

AĞRI - Ağrı'da ilçe belediye başkanları Ramazan Yakut, Nurettin Öztürk ve Selami DemirtaşAK Parti'ye geçtiklerini duyurdu.

Ağrı Belediyesi binasında bir araya gelen Saadet Partisi Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, Demokrat Partisi Yayladüzü Belediye Başkanı Selami Demirtaş ve Demokrat Parti Yücekapı Belediye Başkanı Nurettin Öztürk, yaptıkları basın açıklamasında AK Parti'ye geçtiklerini ifade etti.

AK Parti saflarında hizmete devam edeceğini söyleyen Yücekapı Belediye Başkanı Nurettin Öztürk, bu davranışın herkese örnek olması gerektiğini belirterek, "Bu gece tarihi bir gecedir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin kara günü olarak yaşadığımız 15 Temmuz kalkışmasının yıl dönümü. Birlik ve beraberliğimize yönelik bu ihanet, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile meydanları dolduran vatandaşlarımız tarafından bertaraf edilmiştir. Bizler böyle bir lidere omuz vermek, yanında ve aynı safta yer almak için mensubu olduğumuz partiden istifa edip, böyle bir liderin Genel Başkanı olduğu Adalet ve Kalkınma Partisine geçme kararı aldık. Ümmetin umudu olan büyük Türkiye'nin lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile aynı yolda yürümek, bu millet için yaptığı fedakarlıklara ortak olmak ve ülkemizi geleceğe daha emin adımlarla ulaştırmak için çıktığımız bu kutlu yolda, bundan böyle ortak davamıza hizmet edeceğiz. Bu kutlu zaferin bizlerde oluşturduğu dik duruş ve kararlılıkla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile aynı yolda yürüyerek, AK Parti saflarında yerimizi alarak hizmetimize devam edeceğiz. Bu kararımız diğer arkadaşlara da örnek olsun diyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hediyemizdir, kutlu olsun" dedi.

Ağrı ilçe Belediye Başkanları AK Parti'ye geçti

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor Ekonomi
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma...
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı Güncel
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 3. Sayfa
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi 3. Sayfa
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle...
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi 3. Sayfa
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
Alışveriş merkezinde görüntülenen Ricardo Quaresma, 390 bin TL harcadı
Alışveriş merkezinde görüntülenen Ricardo Quaresma, 390 bin TL harcadı
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız
Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
Salgın arasından sonra düşüşe geçen Galatasaray, 10 futbolcusuyla yollarını ayırıyor
Salgın arasından sonra düşüşe geçen Galatasaray, 10 futbolcusuyla yollarını ayırıyor
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Celal Adan Hüseyin Filiz Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Filiz Akın Demet Akbağ Acun Ilıcalı
Spor Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Sel Rize İzmir Ayasofya
Şu an buradasınız: Ağrı ilçe Belediye Başkanları AK Parti'ye geçti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 03:57:12. #1.14#
title