Ağrı Emniyet Müdürü Özen'den öğrencilere sürpriz
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Ağrı Emniyet Müdürü Özen'den öğrencilere sürpriz

Ağrı Emniyet Müdürü Özen'den öğrencilere sürpriz
Bültenler - Haberler | Güncel

Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, makamına davet ettiği öğrencilere sürprizler yaparak unutulmaz anlar yaşattı.

Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Koronavirüs (KOVİD-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde makamını teslim edemediği Merkez Mustafa Kemal Atatürk İlkokulunda öğrenim gören 1'inci sınıf öğrencisi Mithatcan Akyol ve Merkez Özel Eğitim Uygulama Okulunda öğrenim gören otizmli 1'inci sınıf öğrencisi Adem Doğan'asürpriz yaparak makamına davet etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, sınıf öğretmenleri ve Polis üniformasını giyen öğrenci Mithatcan Akyol ve Adem Doğan ile birlikte İl Emniyet Müdürü Nihat Özen'i makamında ziyaret etti. Öğrencilerden çiçek alan İl Emniyet Müdürü Özen, onlara teşekkür etti. Makamını öğrencilere teslim eden İl Emniyet Müdürü Özen, öğrenci Mithatcan Akyol'a 1. sınıf emniyet müdürü rütbe apoleti ve öğrenci Adem Doğan'a baş komiser rütbe apoleti takarak çeşitli hediyeler verdi. İl Emniyet Müdürü Özen, daha sonra öğrencileri trafik aracına bindirerek anons yaptırdı. Trafik polisi tarafından öğrencilere trafik kuralları anlatıldı. Öğrenciler, trafik polisleri ile birlikte yol uygulamalarına katılarak unutulmaz anlar yaşadı. Trafik polisleri, daha sonra öğrencileri evlerine bıraktı. İl Emniyet Müdürü Özen'in kendilerine yaptığı sürprizden dolayı teşekkür eden öğrenciler, polis olmak istediklerini söyledi.

Kaynak: Bültenler

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