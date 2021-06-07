Ağrı Dağı heybetiyle misafirlerini ağırlıyor
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Ağrı Dağı heybetiyle misafirlerini ağırlıyor

İhlas Haber Ajansı / Ercan Tunç - Haberler | Yerel

Ağrı Dağı heybetiyle misafirlerini ağırlıyor 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, Dilucu sınır kapısından giriş ve çıkış yapan misafirlerini adeta ağırlıyor.

Ağrı Dağı heybetiyle misafirlerini ağırlıyor

IĞDIR - 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, Dilucu sınır kapısından giriş ve çıkış yapan misafirlerini adeta ağırlıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı artarken, Ağrı Dağı'nın üzerinde bulunan karların erimesi ve küçük Ağrı Dağı'nın büyük Ağrı Dağı ile bütünleşmesi adeta görsel şölen oluşturdu.

"Sınırdan giriş ve çıkış yapan misafirlerini adeta ağırlıyor"

Havanın açık olmasından dolayı gün boyu görünen Ağrı Dağı, yolculuk yapan insanları ev sahibi edasıyla ağırlıyor. Özellikle Iğdır-Aralık karayolu üzerinde seyahat eden ve Dilucu sınır kapısından giriş ve çıkış yapan insanlar, Küçük ve Büyük Ağrı Dağı'nı izleyerek yolculuğun tadını çıkartıyor. Bölgeye ilk kez gelen ve kendini görenlere ev sahibi edasıyla karşılayan Ağrı Dağı, küçük Ağrı Dağı ile bütünleşerek sınırdan giriş ve çıkış yapan insanları ağırlayarak kendine hayran bıraktırıyor. Ovanın yeşili, gökyüzünün maviliği ile bütünleşen Ağrı Dağı görsel şölen oluşturuyor.

Ağrı Dağı heybetiyle misafirlerini ağırlıyor
Ağrı Dağı heybetiyle misafirlerini ağırlıyor
Ağrı Dağı heybetiyle misafirlerini ağırlıyor
Ağrı Dağı heybetiyle misafirlerini ağırlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ercan Tunç

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