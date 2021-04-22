Ağrı'da öksüz ve yetim çocukların yüzü hayırseverlerin desteğiyle alınan bisikletlerle güldü

Ağrı'nın Tutak ilçesinde, Kaymakamlık organizasyonunda hayırseverlerin desteğiyle alınan bisikletlilerle yetim ve öksüz çocuklar sevindirildi.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde, Kaymakamlık organizasyonunda hayırseverlerin desteğiyle alınan bisikletlilerle yetim ve öksüz çocuklar sevindirildi.

Tutak Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü ve Türk Kızılay işbirliğiyle ilçede yaşayan yetim ve öksüz çocukların sevindirilmesi için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda hayata geçirilen "Bir Öksüz Bir Yetim Hayatına Dokun Projesi" kapsamında hayırsever esnaf, vatandaşlar ve öğretmenler, Türk Kızılay Tutak Şubesi adına açılan banka hesabına bağışta bulundu.

Bağış paralarıyla alınan 140 bisikletin yetim ve öksüz çocuklara dağıtılması için Bayraktepe Millet Bahçesi'nde dağıtım töreni düzenlendi.

Programa katılarak çocuklarla sohbet eden Tutak Kaymakamı Ahmet Karaaslan, İlçe Belediye Başkanı Bülent Duru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmi Karaoğlan, Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı ve beraberindekilerle çocuklara bisikletleri hediye etti.

Birçoğu ilk defa bisiklet sahibi olan çocuklar, kendilerini sevindiren Karaaslan'a teşekkür etti.

Karaaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mustafa Kutlu'nun "İyiler Ölmez" kitabında bir ilçede vatandaşların yetim ve öksüzlerle ilgili organizasyon yaparak onları sevindirdiklerini ve bu kitabı okuduktan sonra böyle bir etkinlik yapmaya karar verdiklerini söyledi.

"Tamamına hayallerini çizdirdik"

20 gün önce projeyi başlattıklarını ve kısa sürede bitirdiklerini belirten Karaaslan, şöyle konuştu:

"Hayırseverlerin desteğiyle bütçemizi toplayıp 140 yetim ve öksüz çocuğumuza bisiklet aldık. Çok kısa zamanda ilçe halkının katkılarıyla özellikle şunu belirtmek istiyorum devlet katkısı yok. Tutaklılar yetim ve öksüzler için kendileri hibe yaptılar ve biz sadece organize etik. Ben bundan dolayı da ilçe halkına teşekkür ediyorum. Çok kısa zamanda güzel bir mebla para topladılar. Bizde bu şekilde bisikletlerin dağıtımını yaptık. Hem Ramazan ayı hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk gelen bugünde inşallah çocuklarımız mutu olmuştur, amacımız zaten buydu."

Çocukların yüzlerindeki gülümsenenin kendilerini mutlu etmeye yettiğini dile getiren Karaaslan, onlara Mustafa Kutlu'nun kitabını da hediye ettiklerini ifade etti.

İlçedeki bütün yetim ve öksüz çocuklara bisiklet dağıtarak onları mutlu etmeye gayret gösterdiklerini anlatan Karaaslan, "İnşallah projemiz gayesine ulaşmıştır. 140 çocuk var, özellikle yetim ve öksüz kardeşlerimizi seçtik. Tamamına hayallerini çizdirdik. Onların hayallerine binaen de hepsini bisikletle ödüllendirdik. Bizim kriterimiz yetim ve öksüz gerisine bakmadık. Aralarında şehit ve gazilerimizin çocukları da var. En önemli şey devletimizin sadece organizasyonunda katkısı var." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez