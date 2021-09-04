Ağrı'da köy okulunun bostanından elde edilen ürünlerle öğrencilerin eğitim masrafı karşılanıyor

Ağrı'nın Çukuralan köyündeki ilkokulun bahçesinin bir bölümünü bostana dönüştüren öğretmen Ceyhun Güneş, ürettiği sebzeleri satarak hem okulun ihtiyaçlarını gideriyor hem de öğrencilerin kırtasiye masrafını karşılıyor.

Ağrı'nın Çukuralan köyündeki ilkokulun bahçesinin bir bölümünü bostana dönüştüren öğretmen Ceyhun Güneş, ürettiği sebzeleri satarak hem okulun ihtiyaçlarını gideriyor hem de öğrencilerin kırtasiye masrafını karşılıyor.

İl merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Çukuralan Köyü İlköğretim Okulunda görev yapan öğretmen Ceyhun Güneş, öğretmen arkadaşlarının da yardımıyla ilkbaharda okul bahçesindeki bir dönümlük alanda meyve ve sebze tohumları ekerek bostan oluşturdu.

Öğrencileriyle okulun kapalı olduğu yaz tatili boyunca bostanı sulayıp bakımını yapan Güneş, ürettikleri domates, yeşil fasulye, salatalık, kabak, ayçiçeği ve biberleri öğretmenler ile köylülere satıyor.

Okulu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek de öğretmen ve öğrencilerle bostanda bir süre hasat yaptı.

Kökrek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Okul bahçesinde üretilen ürünlerin organik ve lezzetli olduğunu ifade eden Kökrek, "Bugün ürünlerimizin hasadını yapıyoruz. Buradan elde edilen ürünler satılıp ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye ve eğitim masrafı da karşılanmaktadır. Ağrı'da sebze meyve yetiştiriciliğinin genelde zayıf olduğu algısı var ve bu algıyı yıkma adına güzel bir çalışma olmuş." diye konuştu.

Öğretmen Güneş ise komşu köyde büyüdüğünü ve ailesinin de yıllarca bostanda çeşitli ürünler yetiştirdiğini anlattı.

Önceden boş olan bahçede bostan oluşturmaya karar verdiklerini dile getiren Güneş, şunları kaydetti:

"Burada su sorunu vardı, Yazıcı Barajı'ndan gelen suyla bu sorunu çözdük. Mayısta havaların ısınmasıyla burada bostanımızı oluşturduk. Toprağı düzeltip öğretmen arkadaşlarımız ve öğrencilerimizle tohumumuzu ektik. Can suyunu verdikten sonra bitkiler yetişti ve sonrasında zararlı otlardan temizledik. Çapalama yaptık ve burayı her hafta sulamaya başladık. Ürünler oluştu ve biz de hasada başladık. Bu üçüncü hasadımız oldu. Köy okulu için iyi bir maddi getiri sağladı. Bugüne kadar 1000 liraya yakın bir satışımız oldu. O parayla okulun ihtiyacını karşılıyoruz."

Köydeki ailelere de örnek oldu

Güneş, okulun kırılan cam ve bozulan kapılarını da elde ettikleri gelirle onardıklarını belirterek, "Maddi durumu yetersiz öğrencilerimiz var, onların da kırtasiye malzemelerini karşılıyoruz. Bir köy okulu için çok güzel bir uygulama oldu." diye konuştu.

Öğrencilerin meyve sebzenin nasıl yetiştirildiğini uygulamalı gördüğünü ve toprağa dokunduğunu dile getiren Güneş, kendisinin girişimi sonrası velilerin de bahçelerinde bostan kurmaya başladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez