Ağrı'da köy okulunun bostanından elde edilen ürünlerle öğrencilerin eğitim masrafı karşılanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ağrı'da köy okulunun bostanından elde edilen ürünlerle öğrencilerin eğitim masrafı karşılanıyor

Ağrı'da köy okulunun bostanından elde edilen ürünlerle öğrencilerin eğitim masrafı karşılanıyor
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Ağrı'nın Çukuralan köyündeki ilkokulun bahçesinin bir bölümünü bostana dönüştüren öğretmen Ceyhun Güneş, ürettiği sebzeleri satarak hem okulun ihtiyaçlarını gideriyor hem de öğrencilerin kırtasiye masrafını karşılıyor.

Ağrı'nın Çukuralan köyündeki ilkokulun bahçesinin bir bölümünü bostana dönüştüren öğretmen Ceyhun Güneş, ürettiği sebzeleri satarak hem okulun ihtiyaçlarını gideriyor hem de öğrencilerin kırtasiye masrafını karşılıyor.

İl merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Çukuralan Köyü İlköğretim Okulunda görev yapan öğretmen Ceyhun Güneş, öğretmen arkadaşlarının da yardımıyla ilkbaharda okul bahçesindeki bir dönümlük alanda meyve ve sebze tohumları ekerek bostan oluşturdu.

Öğrencileriyle okulun kapalı olduğu yaz tatili boyunca bostanı sulayıp bakımını yapan Güneş, ürettikleri domates, yeşil fasulye, salatalık, kabak, ayçiçeği ve biberleri öğretmenler ile köylülere satıyor.

Okulu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek de öğretmen ve öğrencilerle bostanda bir süre hasat yaptı.

Kökrek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Okul bahçesinde üretilen ürünlerin organik ve lezzetli olduğunu ifade eden Kökrek, "Bugün ürünlerimizin hasadını yapıyoruz. Buradan elde edilen ürünler satılıp ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye ve eğitim masrafı da karşılanmaktadır. Ağrı'da sebze meyve yetiştiriciliğinin genelde zayıf olduğu algısı var ve bu algıyı yıkma adına güzel bir çalışma olmuş." diye konuştu.

Öğretmen Güneş ise komşu köyde büyüdüğünü ve ailesinin de yıllarca bostanda çeşitli ürünler yetiştirdiğini anlattı.

Önceden boş olan bahçede bostan oluşturmaya karar verdiklerini dile getiren Güneş, şunları kaydetti:

"Burada su sorunu vardı, Yazıcı Barajı'ndan gelen suyla bu sorunu çözdük. Mayısta havaların ısınmasıyla burada bostanımızı oluşturduk. Toprağı düzeltip öğretmen arkadaşlarımız ve öğrencilerimizle tohumumuzu ektik. Can suyunu verdikten sonra bitkiler yetişti ve sonrasında zararlı otlardan temizledik. Çapalama yaptık ve burayı her hafta sulamaya başladık. Ürünler oluştu ve biz de hasada başladık. Bu üçüncü hasadımız oldu. Köy okulu için iyi bir maddi getiri sağladı. Bugüne kadar 1000 liraya yakın bir satışımız oldu. O parayla okulun ihtiyacını karşılıyoruz."

Köydeki ailelere de örnek oldu

Güneş, okulun kırılan cam ve bozulan kapılarını da elde ettikleri gelirle onardıklarını belirterek, "Maddi durumu yetersiz öğrencilerimiz var, onların da kırtasiye malzemelerini karşılıyoruz. Bir köy okulu için çok güzel bir uygulama oldu." diye konuştu.

Öğrencilerin meyve sebzenin nasıl yetiştirildiğini uygulamalı gördüğünü ve toprağa dokunduğunu dile getiren Güneş, kendisinin girişimi sonrası velilerin de bahçelerinde bostan kurmaya başladığını sözlerine ekledi.

Ağrı'da köy okulunun bostanından elde edilen ürünlerle öğrencilerin eğitim masrafı karşılanıyor
Ağrı'da köy okulunun bostanından elde edilen ürünlerle öğrencilerin eğitim masrafı karşılanıyor
Ağrı'da köy okulunun bostanından elde edilen ürünlerle öğrencilerin eğitim masrafı karşılanıyor
Ağrı'da köy okulunun bostanından elde edilen ürünlerle öğrencilerin eğitim masrafı karşılanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı yeni eğitim döneminde okullar ile çevrelerinde alınacak tedbirleri açıkladı Açıklaması
Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı yeni eğitim döneminde okullar ile çevrelerinde alınacak tedbirleri açıkladı Açıklaması
İçişleri Bakanlığı: 'Yeni eğitim döneminde 1054 okul kolluk görevlisi, 22 bin 772 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 19 bin 569 kolluk personeli...
İçişleri Bakanlığı: "Yeni eğitim döneminde 1054 okul kolluk görevlisi, 22 bin 772 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 19 bin 569 kolluk personeli...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'nde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'nde konuştu: (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Joe Biden Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Münir Özkul Hande Erçel Demet Akalın
Spor Marcao Ali Öztürk Salih Uçan Alper Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ağrı'da köy okulunun bostanından elde edilen ürünlerle öğrencilerin eğitim masrafı karşılanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.09.2021 12:14:06. #1.13#

title