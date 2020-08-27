Genel cerrah Ahmet Aydın Şener, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Ağrı'da özel bir hastanede genel cerrah olarak görev yapan Ahmet Aydın Şener, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ağrı'da 2 çocuk babası doktor Ahmet Aydın Şener, bir süre önce yakalandığı koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü Ankara'da yaşımını yitirdi. Tunceli doğumlu olan ve Ankara'da defnedilen Şener'in ölümü Ağrı'da büyük üzüntü yarattı.

AĞRI TABİP ODASI BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI

Şener'in vefatının ardından Ağrı Tabip Odası sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Yıllarını hekimlik ahlakına adayan, yaşamın her alanında emekten ve sorumluktan kaçmayan ve tüm genç hekimlere örnek olan çok değerli hocamız Sayın Dr. Ahmet Aydın Şener'i, Kovid-19'dan kaybetmenin acısını yaşıyoruz! Kederli ailesine ve sağlık dünyasına baş sağlığı diliyoruz!" denildi.

Doktor Ahmet Aydın Şener

Kaynak: DHA