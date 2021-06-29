Ağrı'da eTwinning ödül töreni
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ağrı'da eTwinning ödül töreni

Ağrı'da eTwinning ödül töreni
Bültenler - Haberler | Güncel

Ağrı'daki okullarda yürütülen eTwinning proje çalışmaları kapsamında ödül töreni düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Şube Müdürü Selahattin Bilgiç, eTwinning Projesi İl Koordinatörü Sevgi Avcı, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, eTwinning projelerinde başarılıçalışmalarından dolayı okul yönetici ve öğretmenlerini tebrik ederek teşekkür etti.

eTwinning kapsamında okullarda çok önemli projelerin yürütüldüğünü belirten İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, "İlimizden 3 Avrupa Kalite Etiketi ve 3 Avrupa Kalite Okul Levhası, 11 Ulusal Kalite Etiketi ve 5 Ulusal Kalite Okul Levhası ile 1 eTwinning Scholl Sertifikası alındı"dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, konuşmasının ardından eTwinning Scholl Sertifikası, eTwinning Okul Levhası, Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi alan öğretmen ve okul yöneticilerine belge ve ödüllerini verdi.

Kaynak: Bültenler

Yapı ömrünü tamamlamış 11 okul binası yıkılıp yeniden yapılacak
Yapı ömrünü tamamlamış 11 okul binası yıkılıp yeniden yapılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Şevval Şahin Kerem Kamışlı İbrahim Selim
Spor Ali Koç Burak Elmas Burak Yılmaz Çağlar Söyüncü Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ağrı'da eTwinning ödül töreni - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 16:41:40. #1.16#

title