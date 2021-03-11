Ağrı'da bisiklet hırsızlığı zanlısı tutuklandı
Ağrı'da, bir evden bisiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Ağrı'da, bir evden bisiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Alparslan Mahallesi'ndeki bir evden 2 bisiklet çalınması üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarının incelenmesi ve araştırmalar sonucu kimlikleri belirlenen 2 zanlıdan biri yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, 2 bisikletin çalınması başka bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Polisin, diğer zanlıyı yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez