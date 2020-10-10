Ağrı'da teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı

Ağrı'da teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Doğubayazıt ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 2 askerimiz yaralandı.

YARALI ASKERİMİZ HASTANEDE ŞEHİT DÜŞTÜ

Yaralı askerlerden biri Doğubayazıt Doktor Yaşar Er Yılmaz Devlet Hastanesinde şehit oldu, diğeri Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Bölgede teröristlere yönelik operasyonun sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez