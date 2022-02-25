Ağrı 2'nci 'Kar Festivali' başladı

AĞRI (DHA) - AĞRI'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen Kar Festivali, birbirinden renkli gösteri ve etkinliklere sahne oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın telefonuyla konuşma yaptıkları festivalde sanatçı Berdan Mardini sahne aldı. Festivalde at binen Başkan Savcı Sayan, ekiplerle birlikte cirit oynadı.

Ağrı Kalkınma ve Eğitim Kültür Vakfı (AKEV) öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, valilik, belediye, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), IC Vakfı ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) iş birliğiyle düzenlenen 2'nci Kar Festivali Küpkıran Kayak Merkezi'nde başladı. Çok sayıda sporcu ve davetlinin katıldığı festival açılış töreninde Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın telefonu aracılığıyla bağlanarak konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, festivalin huzur, güvenlik, birlik ve beraberlik açısından önemli olduğunu belirtti. Ağrı'nın daha fazla gelişmeye ve refaha ihtiyacı olduğunu belirten Soylu, "Daha fazla huzura, barışa, daha fazla istihdama ve birbirine olan muhabbetini artırmaya ihtiyacı var. Elbette ki bu etkinlikler büyük bir katkı sağlayacaktır. Buradan tekrar söylemek istiyorum. Emrinize amadeyiz. Keşke bir dirhem katkımız daha olabilse. Bunun mücadelesini hep birlikte verebiliyoruz. Ama şunu belirtmek istiyorum. Sizin yüzünüz güldükçe çocuklarımız geleceğe umut ve huzurla baktıkça bizde bulunduğumuz yer neresi olursa olsun büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. Bu açıdan nice kar festivallerine, nice Ağrı Dağı tırmanışlarına diyorum" dedi.

Festivalin ilk gününü sanatçı Berdan Mardini konseri ile sona erdi. Millet Bahçesi'ndeki konseri izleyen yüzlerce Ağrılı, sanatçının sevilen türküleri eşliğinde eğlendi.