KÜTAHYA Ağlayarak komşusunu şikayet eden kadının köpekleri tasma takılmazsa alınacak

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Ağlayarak komşusunu şikayet eden kadının köpekleri tasma takılmazsa alınacakKÜTAHYA'da, komşusu tarafından tehdit edildiği iddiasıyla ağlayarak çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan Nuray A.

Ağlayarak komşusunu şikayet eden kadının köpekleri tasma takılmazsa alınacak

KÜTAHYA'da, komşusu tarafından tehdit edildiği iddiasıyla ağlayarak çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan Nuray A.?nın tartışmaya neden olan köpekleri, tasma takılmayıp, kulübe yapılmaması halinde belediye tarafından alınacak.

Tavşanlı ilçesine bağlı Dağçeşme Mahallesi Devran Sokak'ta yaşayan Nuray A. iddiaya göre, komşusu Ş. A. ile bahçesindeki köpekler nedeniyle tartıştı. Nuray A., tartışma sırasında cep telefonuyla çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüde ağlayarak, tehdit edildiğini ve evinin basıldığını öne süren Nuray A.?ya ilk yanıt Kütahya Valiliği'nden geldi. Valilik yaptığı açıklamada, 'ev basma' iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirerek, tehdit konusunun savcılık, emniyet güçleri ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü birimlerince yakından takip edildiğini kaydetti. Dağçeşme Mahallesi Muhtarı Bayram Aslan da Nuray A.?nın anlatımlarının asılsız olduğunu söyledi.

BELEDİYE EKİPLERİ İNCELEME YAPTI

Öte yandan tartışmaya konu olan Nuray A.'nın evinin bahçesindeki köpeklerle ilgili Tavşanlı Belediyesi'ne bağlı ekipler, bugün tespit çalışması yaptı. Adrese gelen ekipler, köpeklerin kulübeleri bulunmadığını ve tasmasız olduklarını belirledi. Tutanak tutan ekipler, Nuray A.'ya kulübe yapılmaması, tasma takılmaması halinde köpekleri alacaklarını bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı