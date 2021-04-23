Ağlayan gelinleri koparanlara 80 bin lira para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ağlayan gelinleri koparanlara 80 bin lira para cezası

Ağlayan gelinleri koparanlara 80 bin lira para cezası
Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL - Haberler | Güncel

MUŞ'ta, halk arasında 'ağlayan gelin' olarak bilinen ters laleler, deniz seviyesinden 1800 rakımlı dağlık alanlarda kendini göstermeye başladı.

MUŞ'ta, halk arasında 'ağlayan gelin' olarak bilinen ters laleler, deniz seviyesinden 1800 rakımlı dağlık alanlarda kendini göstermeye başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yılda 15 gün açan, nesli tehlike altında olan ters lalelerin, bir tanesini koparan kişiye 80 bin 465 TL idari para cezası kesileceğini belirtti.

Koruma altında olan ters laleler, özellikle yüksek rakımlarda boy göstermeye başladı. Zor ve çetin geçen kış mevsiminin sona erdiğinin habercisi olarak çiçek açan ters laleler, 15 günlük ömürleriyle görsel şölen sunuyor. Deniz seviyesinden 1800 rakımlı sarp dağda çiçek açan ters laleler birçok fotoğraf sanatçısı ve doğaseverin ilgi odağı oldu. Ters laleleri görüntüleyebilmek için zorlu tepeyi tırmanan ziyaretçiler, birbirinden güzel kareler kaydetti.

Ters laleleri fotoğraflamak için dağcılar gibi tırmandıklarını belirten Elif Çiçek, "Çok zorlu bir tırmanış oldu ve yaklaşık 2 saat sürdü. Ama gerçekten gelip, görmeye değen çiçeklermiş. Bu çiçekler Türkiye'de Muş'ta ve birkaç yerde var. O yüzden endemik bir tür ve sadece yılın 15 günü çiçek açıyor. Bu çiçeklerin gelip görülmesini tavsiye ederiz. Biz, çok güzel fotoğraflar elde ettik. Renkleri ve duruşları gerçekten çok güzel" diye konuştu.Muş'ta zorlu ve çetin bir kış mevsimini geride bıraktıklarını anlatan Merve Kuzey, "Ters lalelerin açmasını dört gözle bekliyorduk. İki saatlik bir dağ tırmanışının ardından ters laleleri fotoğraflayabildik. Çektiklerimizi fotoğraf arşivimize ekledik. Bu çiçekler gerçekten herkesin gelip, görmesi gereken güzelliklere sahipler" dedi.Fotoğraf Sanatçısı Kenan Demir, zorlu tırmanışın ardından gördükleri manzara ile tüm yorgunluklarını unuttuklarını söyledi. Demir, "Ülkemizde çok nadir ama ilimizde fazlasıyla bulunan, ağlayan gelin olarak nitelendirilen ters lalelerin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koruma altına alınması biz doğaseverleri ile fotoğrafçıları ziyadesiyle memnun etmiştir" ifadelerini kullandı.KOPARANLARA 80 BİN 465 TL PARA CEZASI UYGULANIYOR

Bu arada Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, nesli tehdit, tehlike altında olan veya nadir bulunan soğanlı bitki türlerinden biri olan ters lalenin toplanması, soğanlarının çıkarılması, taşınması ve satılmasının yasak olduğu belirtildi. 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesinin k bendine göre bu laleden bir tane koparan kişiye ise, 80 bin 465 TL idari para cezası kesileceği belirtildi.


Ağlayan gelinleri koparanlara 80 bin lira para cezası
Ağlayan gelinleri koparanlara 80 bin lira para cezası
Ağlayan gelinleri koparanlara 80 bin lira para cezası
Ağlayan gelinleri koparanlara 80 bin lira para cezası
Ağlayan gelinleri koparanlara 80 bin lira para cezası
Ağlayan gelinleri koparanlara 80 bin lira para cezası
Ağlayan gelinleri koparanlara 80 bin lira para cezası
Ağlayan gelinleri koparanlara 80 bin lira para cezası
Ağlayan gelinleri koparanlara 80 bin lira para cezası
Ağlayan gelinleri koparanlara 80 bin lira para cezası
Ağlayan gelinleri koparanlara 80 bin lira para cezası
Ağlayan gelinleri koparanlara 80 bin lira para cezası
Ağlayan gelinleri koparanlara 80 bin lira para cezası
Ağlayan gelinleri koparanlara 80 bin lira para cezası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL

21 bin TL'lik çiçek dağıttı, seçimi yine kaybetti
21 bin TL'lik çiçek dağıttı, seçimi yine kaybetti
Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi
Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi
Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 2 ölü, 6 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 2 ölü, 6 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Hande Erçel Serdar Ortaç Burcu Biricik
Spor Muslera Bülent Uygun Yılmaz Vural Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ağlayan gelinleri koparanlara 80 bin lira para cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 12:02:16. #1.16#

title