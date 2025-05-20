Ağlamak abdesti bozar mı? Diyanet'e göre ağlayınca abdest bozulur mu?

Ağlamak abdesti bozar mı? Diyanet'e göre ağlayınca abdest bozulur mu?
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Ağlamak abdesti bozar mı? sorusu, ibadetlerinde dikkatli olmak isteyen Müslümanların sıkça araştırdığı dini konular arasında yer alıyor. Peki, Ağlamak abdesti bozar mı? Diyanet'e göre ağlayınca abdest bozulur mu? İşte detaylar...

Namaz öncesi veya ibadet sırasında ağlayan bireyler, bu durumun abdest üzerinde etkisi olup olmadığını merak ediyor. Ağlamak abdesti bozar mı? sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, gözyaşı dökmek abdesti bozar mı? Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda ne diyor? Diyanet'e göre ağlayınca abdest bozulur mu?

AĞLAMAK ABDESTİ BOZAR MI?

Her ne sebeple olursa olsun namaz dışında ağlamak ve buna bağlı olarak gözden yaş akması abdesti bozmaz. Ancak namaz esnasında, dünyalık bir endişe ile ses çıkararak ağlamak kişinin namazını bozar, abdestini bozmaz (Mergînânî, el-Hidâye, 1/62). Bununla birlikte namazda Allah korkusu, cennet veya cehennemin hatırlanması vb. nedenlerle ağlamak abdesti bozmayacağı gibi namaza da zarar vermez.

Ağlamak abdesti bozar mı? Diyanet'e göre ağlayınca abdest bozulur mu?

DİYANET'E GÖRE AĞLAYINCA ABDEST BOZULUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığı, ağlamanın abdesti bozmayacağını net şekilde ifade etmektedir. Diyanet'e göre yalnızca bedenin dışına çıkan idrar, dışkı, meni, kan, irin ve ağız dolusu kusmuk gibi maddeler abdesti bozar. Gözyaşı, bunlar arasında yer almadığı için, ağlamak abdesti bozmaz.

ABESTİ BOZMAYAN DURUMLAR

  1. Gözyaşlarının dökülmesi ancak ses çıkarılmaması abdesti bozmaz.
  2. Sevinç, üzüntü, acı gibi duygular nedeniyle gözyaşı dökmek abdesti bozmaz.
  3. Alerji, göz hastalığı veya dış etkilerle oluşan yaşarma abdeste zarar vermez.
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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