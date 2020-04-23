Ağlak Arif oyuncuları! Ağlak Arif filmi konusu ve fragmanı
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Paşhan Yılmazel, Hande Katipoğlu, Celil Nalçakan, Sinema, Güncel, Haber

Ağlak Arif oyuncuları! Ağlak Arif filmi konusu ve fragmanı

Ağlak Arif filmi, toplum içinde sık sık karşılaşılan bir insan tipini yansıtıyor. Arif'i her yönden tamamlayan karısı Mualla, yani, Muallak Muallâ da hikayede eşine eşlik ediyor. 2018 yapımı filmin yönetmeni ise Tuna Aktaş. İşte, Ağlak Arif filmi oyuncuları ve konusu...

23.04.2020 16:30 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:52
Ağlak Arif oyuncuları! Ağlak Arif filmi konusu ve fragmanı

Hayatta her şeyi elde etmiş Arif, yine de dertlenmekten kendini alamaz. Bu nedenle Ağlak Arif denilen iş adamının komik hikayesini, Muallak karısı Mualla tamamlıyor. Ağlak Arif filmi hakkında ayrıntılı bilgi ise haberimizde.

Sinema ile ilgili her şey için tıklayın...

AĞLAK ARİF OYUNCULARI

Zengin bir o kadar da her yönden hali vakti yerinde olan Arif ile kendisi ile uyum içinde olan karısı Mualla'nın hikayesi gözler önüne seriliyor. Komedi filmi Ağlak Arif filmi oyuncuları ise şöyle:

Celil Nalçakan

Hande Katipoğlu

Paşhan Yılmazel

Wilma Elles

Goncagül Sunar

Sanem Yeles

Ebru Karanfilci

Caner Alkaya

Serkan Dağlı

Kerem Muşlugil

Ağlak Arif oyuncuları! Ağlak Arif filmi konusu ve fragmanı

AĞLAK ARİF FİLMİ KONUSU

"Ağlak Arif ve Muallak Mualla", neredeyse her söylediği cümleden sonra bunu hakeden bir karı kocanın hikayesi olarak ekrana geliyor. Günlük hayatta sıkça karşılaşılan, hali vakti keyfi yerinde olması gerekirken, sürekli "ağlayan" ve "dertlenen", arkasına yaslanıp "oh" çekmesi gerekirken dokununca bin "ah" işitilen tiplerin, katıksız belki de en uç örneklerinden biri bu karı kocadan "koca" olan, zengin işadamı Arif Bey, namıdiğer: "Ağlak Arif".

Ağlak Arif oyuncuları! Ağlak Arif filmi konusu ve fragmanı
Ağlak Arif oyuncuları! Ağlak Arif filmi konusu ve fragmanı
Ağlak Arif oyuncuları! Ağlak Arif filmi konusu ve fragmanı
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