Ağız ve Diş Sağlığı taban puanları 2025 kaç, Ağız ve Diş Sağlığı kaçla kapattı, Ağız ve Diş Sağlığı sıralaması geçen yıl kaçtı?

2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar tercih sürecine odaklandı. Ağız ve Diş Sağlığı bölümü, sağlık sektöründeki önemi nedeniyle en çok araştırılan programlar arasında yer alıyor. Peki, 2025 yılında bu bölümün taban puanları ne olacak? Geçtiğimiz yıl hangi puanlarla öğrenci aldı?

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI BÖLÜMÜNÜN İŞ OLANAKLARI

Bu bölümden mezun olanlar, özel kliniklerden devlet hastanelerine kadar geniş bir yelpazede kariyer fırsatı buluyor. Diş hekimlerine asistanlık yapabilen mezunlar, diş protez laboratuvarlarında da çalışabiliyor. Kamu ve özel sektördeki istihdam olanakları, bölümün tercih edilme sebeplerinin başında geliyor.

2024 YILI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI

2024 yılı verilerine göre, Ağız ve Diş Sağlığı bölümünün taban puanları üniversitelere göre değişiklik gösterdi. Devlet üniversitelerinde en yüksek puanlı programlar 300-350 puan aralığında öğrenci kabul ederken, bazı vakıf üniversiteleri daha düşük puanlarla kontenjanlarını doldurabildi. Başarı sıralamaları ise genellikle 400.000 ile 600.000 arasında değişti.

BÖLÜMDE OKUTULAN DERSLER

• Dental Anatomi ve Morfoloji

• Temel Mikrobiyoloji

• Ağız Diş Sağlığına Giriş

• Diş Hekimliği Klinik Yardımcılığı

• Sterilizasyon Esasları ve Yöntemleri

Bu dersler, öğrencileri sektörün ihtiyaçlarına uygun şekilde yetiştirmeyi amaçlıyor.

2025-YKS TERCİH TAKVİMİ

2025 yılında tercihlerin, sonuçların açıklanmasından yaklaşık bir hafta sonra başlaması bekleniyor. 2024'te olduğu gibi bu yıl da Temmuz sonu veya Ağustos başında tercih işlemlerinin tamamlanması öngörülüyor. Adaylar, ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden en fazla 24 tercih yapabilecek.

YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM, 2025- Yks tercih kılavuzunu sonuçların açıklandığı tarihe yakın bir dönemde yayınlayacak. Adayların, kılavuzdaki detayları dikkatle incelemesi ve tercih stratejilerini buna göre belirlemesi gerekiyor.

2024 YILI TABAN PUANLARI İÇİN RESMİ KAYNAK

2024 yılına ait güncel verilere ulaşmak için ÖSYM'nin resmi sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Bu bilgiler, 2025 tercihleri için referans olabilir.

2024 Ağız ve Diş Sağlığı taban puanları için TIKLAYINIZ