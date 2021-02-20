Ağırlamadığı dünya yıldızı kalmayan CZN Burak, bu kez Will Smith'i konuk etti

CZN Burak adıyla ünü sınırları aşan şef Burak Özdemir, Dubai'deki yeni restoranında bu kez Will Smith'i ağırladı. Dünyaca ünlü yıldıza pide pişiren CZN Burak, Smith'le fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi.