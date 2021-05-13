Ağır Romantik oyuncuları kim? Ağır Romantik konusu nedir?
Deniz Denizciler'in senaryosunu yazdığı ve yönettiği, romantik komedi tarzında Türk sinema filmi Ağır Romantik oyuncuları gerçek isimleri! Ağır Romantik oyuncuları kim? Ağır Romantik konusu nedir?
Deniz Denizciler'in senaryosunu yazdığı ve yönettiği, romantik komedi tarzında Türk sinema filmi Ağır Romantik oyuncuları gerçek isimleri! Ağır Romantik oyuncuları kim? Ağır Romantik konusu nedir?
AĞIR ROMANTİK KONUSU NEDİR?
Aslı Egeli, heykeltıraş annenin ve profesör babanın konservatuvarda okuyan genç kızıdır. Bir gün, Beyoğlu'nda gezerken bir adamın saldırısına uğrar ve çantası çalınır. Korku ve panik içindeki Aslı'ya, Kerem çantasını bulmasında yardımcı olur. Bu zorunlu buluşmadan sonra; Aslı ve Kerem'in arasında, aşk ve evlenmeye kadar uzanan romantik bir ilişki başlar. Başlangıçta Kerem, Aslı'nın alışkın olmadığı bir dünyadan gelse de kendisini büyük şirketlere danışmanlık yapan bir finansal uzman olarak tanıtır. Kerem'in babası, İstanbul'un en büyük hırsızlık çetesinin reisidir. Aslı'nın dayısı ise, bu korsan çetesini yok etmek isteyen Polis Şefi Danyal'dır. Yani, Aslı ve Kerem'in hoşbeş günü, asla unutamayacakları bir güne dönüşür.
AĞIR ROMANTİK OYUNCULARI
Tuvana Türkay, Aslı Egeli
Onur Tuna, Kerem Babayiğit
Sermiyan Midyat, Danyal
Altan Erkekli, Servet Babayiğit
Durul Bazan, Haktan Hakyemez
Semra Dinçer, Nermin
Servet Pandur, Nejla Egeli
Gazanfer Ündüz Nejat Egeli
Arif Selçuk, Halo Dayı
İsmail Nadir Bilgili Nadir
Funda Dönmez Nazlı
Egemen Şimşek Cafer
Ersel Şibil Sevcan
Ali Rıza Tanyeli Reşat