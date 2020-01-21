Ağıla giren köpekler 10 koyunu telef etti

21.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:19

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinin yüksek kesimlerinde bulunan Ayvagediği yaylasında bir besicinin banka kredisi ile satın aldığı hayvanların bulunduğu ağıla giren köpekler, çoğu gebe 10 koyunu telef ederken, 9'unu yaraladı.



Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Ayvagediği yaylasındaki evinin yakınında yer alan 150 koyunun bulunduğu ağıla gelen besici Aydın Aslan, hayvanlarından 10'unun köpekler tarafından telef edildiğini, 9'unun da çeşitli yerlerinden yaralandığını gördü. Karşılaştığı manzara karşısında büyük üzüntü yaşayan Aslan, hayvanları banka kredisi ile satın aldığı için önce sigorta şirketine, ardından da Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bildirdi.



Besicinin bilgi vermesi ile olay yerine giden eksperlerin rapor tutmasının ardından telef olan hayvanlar, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personelince bir araca konularak götürüldü.



Mağduriyetini cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan besici Aydın Aslan, İHA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, hayvanları banka kredisi ile satın aldığını belirterek, "100 bin lira kredi kullanmıştık. Burada çok sayıda başı boş köpek dolaşıyor. Evde olmadığımız bir sırada ağıla girip hayvanlardan 10'unu telef etmiş, 9'u da yaralı. Ölen koyunların büyük bölümü de gebeydi, yaralılardan biri de zaten ölmek üzere" dedi.



Yaklaşık 25 bin lira zararı olduğunu ifade eden Aslan, "Hayvanların büyük bir bölümünü Kurban Bayramı için hazırlıyorduk. Banka kredisi ile satın aldığımızdan bazılarının sigortası vardı. Ancak ölen 2 hayvan ile ölmek üzere olan diğer hayvanların sigortası yok. Bu yüzden mağdur olduk. Başka mağduriyetlerin yaşanmaması için bölgedeki başı boş köpekler için önlem alınmasını istiyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA