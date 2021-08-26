Age of Empires IV'ten yeni oynanış fragmanı yayınlandı!

Relic Entertainment, gerçek zamanlı strateji oyunlarının vazgeçilmezi Age of Empires serisinin dördüncü oyunu, Age of Empires 4'ten heyecanlandıran bir oynanış fragmanı yayınlandı. Age of Empires IV çıkış tarihi! Dünyanın en popüler strateji oyunlarından biri olan Age of Empires 4'ün satış fiyatı nedir?

Strateji oyunu denildiğinde akla gelen ilk oyunlardan olan Age of Empires serisinin dördüncü oyunu olan Age of Empires IV'ten yeni bir oynanış fragmanı paylaşıldı.

Age of Empires 4, 28 Ekim 2021'de sadece PC oyuncularına çıkacak ve Xbox Game Pass kütüphanesine de eklenebilecektir. Türkçe dil desteği ile piyasaya sürülecek olan oyunu Steam üzerinden de ön sipariş edebilirsiniz.

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AGE OF EMPIRES IV SATIŞ FİYATI

Age of Empires IV - Standart Sürüm 299,00 TL

Age of Empires IV - Deluxe Edition 399,00 TL

AGE OF EMPIRES IV OYNANIŞ FRAGMANI

Age of Empires IV ile en sevilen gerçek zamanlı strateji oyunlarından biri, sizi dünyayı şekillendiren destansı tarihi savaşların merkezine koyarak tüm ihtişamıyla geri dönüyor. Büyüleyici 4k görsel uyumluluğu ile uçsuz bucaksız manzaralarda imparatorluğunuzu genişletmek için hem tanıdık hem de yenilikçi yollar sunan Age of Empires IV, yeni bir nesle gelişmiş bir gerçek zamanlı strateji oyunu sunuyor.

Tarihe Dönün – Zafer arayışınızda İngilizlerden Çinlilere ve Delhi Sultanlığı'na kadar dünya çapında 8 farklı medeniyetin zengin tarihine daldığınız zaman geçmiş sizin için henüz bir başlangıç olacak. Karanlık Çağlardan Rönesans'a kadar 500 yıllık bir tarihe yayılan 35 görevle 4 farklı seferde şehirler inşa edin, kaynakları yönetin ve birliklerinizi karada ve denizde savaşa yönlendirin.

Tarihi Şahsiyetlerle Yüceliğe Giden Yolunuzu Seçin - Jeanne d'Arc'ın İngilizleri mağlup etme yolundaki maceralarını yaşayın veya Cengiz Han olarak kudretli Moğol birliklerini komuta ederek Asya'yı fethedin. Seçim sizin – Yapacağınız her seçim tarihin akışını belirleyecektir.

Oyununuzu Modlarla Özelleştirin – 2022'nin başlarında sunulacak olan özel oyunlar için kullanıcı tarafından oluşturulmuş içerik araçlarıyla dilediğiniz gibi oynayın.

Dünyaya Meydan Okuyun- Çevrimiçi olun ve 7 kişiye kadar arkadaşlarınızla PVP ve PVE çok oyunculu modlarda rekabet edin, iş birliği yapın veya oyun izleyin.