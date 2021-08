Age of Empires IV'ten yeni oynanış fragmanı yayınlandı!

Relic Entertainment, gerçek zamanlı strateji oyunlarının vazgeçilmezi Age of Empires serisinin dördüncü oyunu, Age of Empires 4'ten heyecanlandıran bir oynanış fragmanı yayınlandı. Age of Empires IV çıkış tarihi! Dünyanın en popüler strateji oyunlarından biri olan Age of Empires 4'ün satış fiyatı nedir?