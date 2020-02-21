AGD Gebze Çakmak'ı ziyaret etti

21.02.2020 08:52 | Son Güncelleme: 21.02.2020 08:55

Haber: Fatih KÖSE

Amacı ülkenin geleceği gençlere mihmandarlık yapmak olan Türkiye'nin en büyük gençlik hareketi sevgi ve kardeşliğin teminatı sloganıyla hareket eden Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Gebze ilçe yönetimi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak'ı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"DESTEK OLMAYA HAZIRIZ"

AGD Gebze İlçe Başkanı Mehmet Coşkun, gerçekleşen ziyaret hakkında, "Gençliğe dair meseleler üzerine güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Başkanvekilimiz sayın Çakmak, özellikle Milli Görüşün Lideri Erbakan Hocamızın bir mihenk taşı olduğunu vurguladı. AGD'nin çalışmalarından memnun olduğunu ifade ederek bundan sonra ki çalışmalarda elimizden gelen katkıları sunmaya hazır olduklarını belirtti." dedi. Gerçekleşen ziyaretten son derece memnun kaldığını belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Çakmak, "İnanıyoruz ki geleceğimizi emanet edeceğimiz kadrolar ve gençler böylesine inanan insanların milli ve manevi değerlerine bağlı kökleri olanların gayretleri ile yetişecek. Bunun içindir ki bu teşkilatlara çok görevler düşüyor" dedi.

Kaynak: Bültenler