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AGD'den, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto eylemi

AA, Hikmet Faruk Başer - Güncel
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AGD'den, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto eylemi

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İstanbul Şubesi üyeleri, Türkiye'ye gelmesi beklenen İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u protesto etti.

İSTANBUL (AA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İstanbul Şubesi üyeleri, Türkiye'ye gelmesi beklenen İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u protesto etti.

Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan ve sloganlar atan AGD üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak çeşitli dövizler açtı.

Grup adına konuşan AGD İstanbul Şube Başkanı Mehmet Yaroğlu, yanlış siyasi adımların bedelini Filistin halkının ödediğini ifade ederek, İsrail'in, Gazze'de ablukayı sürdürdüğünü, Batı Şeria'da Müslümanların arazileri üzerinde yeni yerleşim yerleri açmaya devam ettiğini ve Mescidi Aksa'ya yönelik tecavüzlerini artırdığını söyledi.

İsrail'in bunların yanı sıra Kudüs'ü başkent ilan ettiğini ve Golan tepelerini ilhak ettiğini belirten Yaroğlu, İsrail'in bunları yaparken diğer taraftan dünyada meşruiyet aradığını kaydetti.

Yaroğlu, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, Türkiye'ye nasıl bir teklifle geleceğinin kendilerini endişelendirdiğini dile getirdi.

AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel

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