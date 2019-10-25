Ağcagüney Jandarma Karakol Komutanlığı hizmete girdi

25.10.2019 18:49

Samsun'un Çarşamba ilçesinde inşa edilen Ağcagüney Jandarma Karakol Komutanlığı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Ağcagüney Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, daha önce okul olan binanın tadilatın ardından jandarma ve halka layık hale getirildiğini söyledi.

Bölge halkının devletine ve milletine bağlı olduğunu belirten Kaymak, "Askerini, milletini seviyor. İyi güne kötü günde beraber olmayı biliyor. O yönüyle bu mutlu güne gelerek destek verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bütün amacımız halkımızın mutluluğu. Asayiş hizmetleri de önemli bir hizmet. Güvenliğin olmadığı yerde hiçbir şey bitmez. Memleketimizin huzurunun kıymetini çok iyi bilmemiz lazım." dedi.

Mehmetçiğin Suriye'nin kuzeyinde başarılı bir operasyon yaparak güvenlik koridoru oluşturduklarını hatırlatan Kaymak, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Karakolun burada asayiş hizmeti yapacağını aktaran Kaymak, "Asayiş yapılırken mobil araçlarla da köyleri gezecekler. Ben 2 yıllık Samsun Valiliği görevimde gerek il emniyet müdürlüğü olsun, gerek jandarma olsun, halkla kurum arasında çok güzel uyum olduğunu görüyorum." ifadelerini kullandı.

Samsun İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven, jandarma karakolunun daha iyi hizmet verebilmesi maksadıyla Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinden, Samsun Valiliği, Çarşamba Belediye Başkanlığı ve Ağcagüney muhtarlığının destekleri ile gerekli tadilatlar yapılarak hizmete hazır hale getirildiğini dile getirdi.

Ağcagüney Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesine 21 mahallenin dahil edildiğine dikkati çeken Güven, "Bu mahallelerin toplam nüfusu 11 bin 665'tir. Karakol sorumluluk alanında 495 kilometre mahalle yolu bulunmaktadır. Karakolun toplam sorumluluk alanı 14 bin 129 kilometrekareyi kapsamaktadır. Bugünden itibaren bölge halkına hizmet etmeye başlayacak olan Ağcagüney Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde halkın huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönünde faaliyetlerini azimle yapma gayretinde olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından karakolun açılışı yapıldı.

Törene, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, il ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA