Ağaç sularken Bizans dönemine ait 1500 yıllık para buldu
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Ağaç sularken Bizans dönemine ait 1500 yıllık para buldu

09.03.2021 09:24 | Son Güncelleme: 09.03.2021 09:57

Bursa'da Melike Sivri ağaç suladığı sırada eski döneme ait olduğunu anladığı bir para buldu. Kadın parayı müzeye gönderirken, paranın 1500 yıllık Bizans dönemine ait olduğu öğrenildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde bulunan Derbent Mahallesi'nde zeytin ağaçlarını sulayan Melike Sivri, o sırada yerde bir cisim olduğunu fark etti.

Ağaç sularken 1500 yıllık para buldu

BİZANS DÖNEMİNE AİT OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Paraya ilk baktığında eski bir döneme ait olduğunu anlayan kadın, müze ile iletişim kurdu. Parada yapılan ilk incelemelerde, üzerinde kabartmalı Hazreti İsa ve çiçek figürleri bulunan paranın 1500 yıllık Bizans dönemine ait olduğu öğrenildi.

Ağaç sularken 1500 yıllık para buldu

Sivri parayı müzeye teslim ederken, para üzerinde kapsamlı bir inceleme yapılacak.

Ağaç sularken Bizans dönemine ait 1500 yıllık para buldu
Haber Yorumları (2)
AMA YA: BENİMDİ O PARA DÜŞÜRMÜŞTÜM
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
SERCAN: kesin kesin ;)
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500
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