Safranbolu'da orman kazası: Ağaç dallarının altında kalan iki kişi yaralandı - Haberler
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Safranbolu'da orman kazası: Ağaç dallarının altında kalan iki kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Safranbolu'da orman kazası: Ağaç dallarının altında kalan iki kişi yaralandı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde farklı bölgelerde meydana gelen orman kazasında iki kişi yaralandı.

Safranbolu'da orman kazası: Ağaç dallarının altında kalan iki kişi yaralandı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde farklı bölgelerde meydana gelen orman kazasında iki kişi yaralandı.

Olay ilçeye bağlı Kehler Köyü ile Ovacuma Köyü Soğuksu mevkiinde meydana geldi. Kehler Köyü'nde meydana gelen kaza Recep Aksoy isimli orman işçisinin üzerine kesimini yaptığı ağacın dalları düştü. Dalların altında kalan Aksoy yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden yaralı olarak çıkartılan Aksoy, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ovacuma Köyü Soğuksu mevkiinde meydana gelen ikinci kazada ise Mustafa Doğan isimli işçinin üzerine de kesimini yaptığı ağacın dalları düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Dalların altında kalan yaralı işçi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İki orman kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Safranbolu'da orman kazası: Ağaç dallarının altında kalan iki kişi yaralandı

Safranbolu'da orman kazası: Ağaç dallarının altında kalan iki kişi yaralandı

Safranbolu'da orman kazası: Ağaç dallarının altında kalan iki kişi yaralandı

Safranbolu'da orman kazası: Ağaç dallarının altında kalan iki kişi yaralandı

Safranbolu'da orman kazası: Ağaç dallarının altında kalan iki kişi yaralandı

Safranbolu'da orman kazası: Ağaç dallarının altında kalan iki kişi yaralandı

Safranbolu'da orman kazası: Ağaç dallarının altında kalan iki kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Safranbolu'da orman kazası: Ağaç dallarının altında kalan iki kişi yaralandı - Haberler
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