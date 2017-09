Ağabeyleri Cinayetten Yargılanınca Ortaya Çıkan Kadının Kimliği Kesinleşti

ADANA'da 10 yıl önce erkek arkadaşı Oğuzhan Ekinci (24) ile birlikte öldürüldüğü sanılan, bugüne kadar resmi hiçbir işlemi saptanamayan, ancak kendisini öldürme suçundan yargılanan ağabeylerinin duruşmasına gelen Gülşen Yüksel'in (38) kimliği, yapılan parmak izi karşılaştırılmasıyla kesinleşti.



2007 yılında annesine ait kuaförde çalışan Oğuzhan Ekinci, müşteri olarak gelen Gülşen Yüksel ile tanıştı. İddiaya göre çift arasında duygusal ilişki başlarken, genç kızın ağabeyleri bu ilişkiyi onaylamadı. Baskılara rağmen evlenmek istediklerini söyleyen Ekinci ile Yüksel, ortadan kayboldu. Faili meçhul kalan dosyayı yeniden ele alan polis, ihbar mektuplarını da değerlendirip genç kızın 3 ağabeyinin de aralarında bulunduğu 14 kişiyi 2016 yılının ağustos ayında gözaltına aldı. Başlatılan soruşturmada Oğuzhan Ekinci'nin cesedi Mersin'in Silifke İlçesi'nde dağlık alanda gömülü bulundu. Genç kızın ağabeyleri Cengiz (53), Muhammet Ali (47) ve Bülent Yüksel (49) ile 7 arkadaşı tutuklandı.



10 YILDIR KAYIPTI



Yapılan araştırmada özel bir üniversitede öğrenci olan Gülşen Yüksel'in derslerine devam etmediği, nüfus kayıt sisteminde adresi olmadığı ve 10 yıldır sağlık hizmetlerinden de resmi olarak yararlanmadığı belirlendi.



KARDEŞLERİ HAKKINDA CİNAYETTEN DAVA AÇILDI



Gülşen Yüksel'in de ağabeyleri tarafından öldürülüp cesedinin bir şekilde yok edildiğini vurgulayan savcı, Cengiz, eşi Emine, kardeşleri Muhammet ve Bülent Yüksel, kardeşi öldürme ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, diğer 10 şüphelinin ise Oğuzhan Ekinci'yi öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Adana 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı.



SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ



Davanın ilk celsesinde savunma yapan Cengiz Yüksel, Oğuzhan Ekinci'yi konuşmak için aldıktan sonra bir kaç kez dövdüğünü ancak öldürmediğini söyleyip suçlamayı kabul etmedi. Mahkeme başkanının Gülşen Yüksel'in nerede olduğunu sorması üzerine ise Cengiz Yüksel, kız kardeşinin yaşadığını belirterek diğer duruşmaya geleceğini söyledi.



DURUŞMADA ORTAYA ÇIKTI



Bugüne kadar öldüğü sanılan ve sanıkların da öldürme suçundan yargılandığı kayıp Gülşen Yüksel, duruşmada ortaya çıktı. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Yüksel, bugüne kadar kardeşi ile Mersin'de yaşadığını ileri sürdü. Bitkin halde olan ve konuşmakta güçlük çeken kadın, sanıkların ve aile üyelerinin salondan çıkarılmasını istedi. Salon boşaldıktan sonra ifade veren Gülşen Yüksel, yengesi Emine Yüksel'i suçladı. Oğuzhan Ekinci'nin kendisi ile zorla birlikte olduğunu anlatan Yüksel şunları söyledi:



"Daha sonra telefonla tacizleri başladı. Başıma gelen bu kötü olayı kimseyle paylaşamadım. Ağabeyim baskıcı otoriter bir insandır. Yengeme bu olayları anlattım. Yengem beni ağabeyime söylemekle tehdit etti. Oğuzhan'ın sürekli taciz ve baskılarına dayanamadım, kafama silah dayayıp tetiği çektim, yaralandım. Ondan sonra bir süre tedavi gördüm. İntihar girişiminden sonra sakat kaldım. Ben isterdim ki ağabeylerim burada oturacağına o şahsın oturup bana yaptıklarının hesabını versin isterdim. Benim geleceğim parlaktı elimden her şeyim alındı. 10 yıl olmuş farkında değilim. Hala sabah uyandığımda okula gideceğimi sanıyorum."



Mahkeme heyeti, Gülşen Yüksel'in kimliğinin tespit edilmesi için parmak izlerinin alınarak sistemden karşılaştırılmasına karar verdi. Yapılan incelemede Gülşen Yüksel'in kimliğinin kesin olduğuna yönelik rapor verildi.



- Adana