Ağabeyinin eşini baltayla yaralayan sanığa 5 yıl 10 ay hapis cezası

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, ağabeyinin eşi Leyla Köse'yi (51) balta ile ağır yaralayan Savaş Köse (41), 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 18 Ağustos 2019'da Gökçetabaklar köyünde meydana geldi. Evli olan 3 çocuk annesi Leyla Köse, evine gittiği sırada aralarında anlaşmazlık bulunan kayınbiraderi Savaş Köse, kullandığı araçla önünü kesti. Savaş Köse, baltayla saldırdığı Leyla Köse'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olay yerine gelen Turgut Köse ile Savaş Köse arasında Kavga çıktı. Kavga sırasında kardeşler hafif yaralandı. Gözaltına alınan Savaş Köse, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Leyla Köse, hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu oldu.

Leyla Köse, sanığın ceza almasından memnun olduğunu, ancak eşinin cezalandırılmasına anlam veremediğini belirterek, "Ceza aldı sanık. Ertelemedi cezasını mahkeme. Bir hafta içinde itiraz etme hakkı varmış. Buna da şükür diyorum. Sanığın ceza almasını istiyordum. Bir ceza aldı" dedi.