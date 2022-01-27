Ağabeyini kontrol etmek için gittiği evde acı manzarayla karşılaştı

AKYAZI, SAKARYA (İHA) - SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ulaşamadıkları ağabeyini kontrol etmek için evine giden kardeşi, silahla başından vurulmuş halde buldu. Cinayet şüphesi üzerine ekipler, evin çevresinde kardaki ayak izleri üzerinde çalışma başlattı.

Olay, sabah saatlerinde Akyazı ilçesi Batakköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batakköy Mahallesi'nde yaşayan Erdem Özdemir'in işe gitmemesi üzerine mesai arkadaşları telefonla kendisini aradı. Telefonla kendisine ulaşamayan mesai arkadaşları, Özdemir'in kardeşine haber verdi. Kontrol için eve gelen kardeşi acı bir manzara ile karşılaştı. Ağabeyi Erdem Özdemir'i yerde kanlar içerisinde gören kardeşi, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Erdem Özdemir'in silahla başından vurularak hayatını kaybettiği tespit edildi.

Şüpheli ölüm hakkında geniş çaplı inceleme başlatan ekipler, cinayet ihtimali üzerinde duruyor. Yapılan ilk incelemede Özdemir'in silahla başının arka kısmından vurulduğu tespit edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, evin çevresinde kardaki ayak izleri üzerinde de çalışma yaptı.

Evli ve bir çocuk babası olan Erdem Özdemir'in cansız bedeni, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde bulunan otopsi merkezine gönderildi. - SAKARYA