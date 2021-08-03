Ağabeyin ihmali az daha facia ile sonuçlanacaktı
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Ağabeyin ihmali az daha facia ile sonuçlanacaktı

Ağabeyin ihmali az daha facia ile sonuçlanacaktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Isparta'da alışverişe giden ağabeyi tarafından otomobilde kilitli bırakılan 10 yaşındaki çocuk fenalaştı.

Isparta'da alışverişe giden ağabeyi tarafından otomobilde kilitli bırakılan 10 yaşındaki çocuk fenalaştı. Çocuğun yardımına çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi yetişti.

Olay, Çelebiler Mahallesi 119. Cadde üzerinde saat 14.00'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir mağazaya alışveriş yapmak için giden Polat Gündüz, 32 EF 166 plakalı otomobilini cadde üzerine park etti. 10 yaşındaki kardeşini ön koltukta bırakarak araçtan ayrılan Gündüz, kapıyı açık bıraktığını zannederek uzun süre geri dönmedi. Bunun üzerine araçta kapalı kalan çocuk fenalaşınca çevredekiler durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çocuğu kurtarmak için uzun çaba sarf eden itfaiye ekipleri kapıyı açamayınca güvenlik önlemi alıp camı kırmaya çalıştı. O sırada olay yerine gelen Polat Gündüz polislere aracı açık bıraktığını zannettiğini söyleyip "Araç kilitli değil" deyince gerginlik yaşandı.

Araçtan çıkarılan çocuğa çevredekiler tarafından su verildi. Daha sonra çocuk ve ağabeyinin beraber evlerine gittikleri öğrenildi. - ISPARTA

Ağabeyin ihmali az daha facia ile sonuçlanacaktı
Ağabeyin ihmali az daha facia ile sonuçlanacaktı
Ağabeyin ihmali az daha facia ile sonuçlanacaktı
Ağabeyin ihmali az daha facia ile sonuçlanacaktı
Ağabeyin ihmali az daha facia ile sonuçlanacaktı
Ağabeyin ihmali az daha facia ile sonuçlanacaktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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