Son dakika haberi! GAZİANTEP Ağabeyi işe gitmemesinden şüphelendi, ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! GAZİANTEP Ağabeyi işe gitmemesinden şüphelendi, ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Ağabeyi işe gitmemesinden şüphelendi, ölü bulunduGAZİANTEP'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen fabrika işçisi Hüseyin Yener (29), yaşamını yitirdi.

Ağabeyi işe gitmemesinden şüphelendi, ölü bulundu

GAZİANTEP'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen fabrika işçisi Hüseyin Yener (29), yaşamını yitirdi. Yener'in öldüğü, ağabeyinin işe gitmek için evden çıkmamasından şüphelenmesiyle ortaya çıktı.

Olay, gece saatlerinde Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Halı fabrikasında işçi olarak çalışan Hüseyin Yener, gece işten çıkarak geldiği evinde sobayı yakarak uyudu. Aynı binada yaşayan ağabeyi Mehmet Yener, sabah kardeşinin işe gitmek için evden çıkmaması üzerine kapının zilini çaldı. Kapının açılmaması üzerine kardeşi Hüseyin Yener'i telefonla arayan Mehmet Yener, telefon sesinin evden gelmesi üzerine şüphelenerek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, girdikleri evde Yener'i hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde Yener'in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Bekar olan ve ölümü ile ailesini yasa boğan Hüseyin Yener'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Son dakika haberi! GAZİANTEP Ağabeyi işe gitmemesinden şüphelendi, ölü bulundu
Son dakika haberi! GAZİANTEP Ağabeyi işe gitmemesinden şüphelendi, ölü bulundu
Son dakika haberi! GAZİANTEP Ağabeyi işe gitmemesinden şüphelendi, ölü bulundu
Son dakika haberi! GAZİANTEP Ağabeyi işe gitmemesinden şüphelendi, ölü bulundu
Son dakika haberi! GAZİANTEP Ağabeyi işe gitmemesinden şüphelendi, ölü bulundu
Son dakika haberi! GAZİANTEP Ağabeyi işe gitmemesinden şüphelendi, ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Özgür Özel Özlem Zengin Ali İhsan Yavuz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Hazal Kaya Özge Özder Berrak Tüzünataç
Spor Okay Yokuşlu İsmail Kartal Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Alanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! GAZİANTEP Ağabeyi işe gitmemesinden şüphelendi, ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 13:44:13. #1.14#
title