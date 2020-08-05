Afyonkrahisar'da ikinci "açık hava sineması" düzenlenecek Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Korona virüs (Kovıd-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyenler için ikinci "açık hava sineması" etkinliği düzenlenecek.

Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Korona virüs (Kovıd-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyenler için ikinci "açık hava sineması" etkinliği düzenlenecek. 8 Ağustos Cumartesi günü saat 21: 00'de Motokros Alanında düzenlenecek ücretsiz etkinlikte, sinemaseverler Yeşilçam'ın unutulmaz klasikleri arasında yer alan "Selvi Boylum Al Yazmalım" adlı filmi izleyecek. Sosyal mesafe sınırları içerisinde gerçekleşecek etkinlikte filmin sesi kapalı devre radyo sistemiyle dinlenebilecek. Ekinlikte vatandaşlara patlamış mısır ve içecek ikramında da bulunulacak. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İHA