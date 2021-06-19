Afyonkarahisarlı 3 lise öğrencisi, Çöl Ovası'nda derledikleri halk şiirlerini, karekodlu kitap haline getirdi
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Afyonkarahisarlı 3 lise öğrencisi, Çöl Ovası'nda derledikleri halk şiirlerini, karekodlu kitap haline getirdi

Afyonkarahisarlı 3 lise öğrencisi, Çöl Ovası'nda derledikleri halk şiirlerini, karekodlu kitap haline getirdi
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Kültür Sanat

Afyonkarahisarlı 3 lise öğrencisi, TÜBİTAK projesi kapsamında Dinar ilçesindeki Çöl Ovası lokasyonunda bulunan 2 belde ve 14 köyün sözlü kültüründe yer alan 541 dörtlüğü karekodlu kitap haline getirdi.

ARİF YAVUZ -Afyonkarahisarlı 3 lise öğrencisi, TÜBİTAK projesi kapsamında Dinar ilçesindeki Çöl Ovası lokasyonunda bulunan 2 belde ve 14 köyün sözlü kültüründe yer alan 541 dörtlüğü karekodlu kitap haline getirdi.

Özel Aral Teknik Koleji Mekatronik Bölümü 10. sınıf öğrencileri Nevrasu Yeşilçimen, Minanur Açar ile Selim Ağaç, TÜBİTAK araştırma projesi için "edebiyat" dalında kültürel bir derleme çalışması yapmaya karar verdi.

Proje danışmanları Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Fatma Çetinkaya'nın yönlendirmesiyle öğrenciler, Dinar ilçesindeki Çöl Ovası lokasyonundaki 2 belde ve 14 köyün sözlü kültürünü konu edinerek araştırmaya başladı.

Öğrenciler, yerleşim yerlerindeki "kerem söyleyiciler" olarak adlandırılan kişilerce dillendirilen ve "kerem havası" olarak ifade edilen aşk, doğa, ayrılık, özlem, yalnızlık, gurbet, sıla, ölüm gibi temaların işlendiği sözlü dörtlükleri, sesli olarak kayıt altına aldı.

16 yerleşim yerinde 50 kişiyle görüşen öğrenciler, aldığı 541 dörtlüğü kitaplaştırdı. Kitaptaki dörtlüklerin yanına yerleştirilen karekodlarla internet üzerinden o dörtlük sesli dinlenebiliyor.

Oluşturdukları "Günülden Dile Kerem Havaları" isimli çalışmayı TÜBİTAK'a gönderen öğrenciler, lise öğrencilerine yönelik proje yarışmasında "edebiyat" dalında Konya'daki bölge finalinde birinci, Türkiye finallerinde ise üçüncü oldu.

Proje danışmanı Çetinkaya, AA muhabirine, öğrencilerinin projeye bir yıldır büyük bir emek verdiklerini dile getirdi.

Lokasyondaki kerem dörtlüklerini genellikle yaşlıların söylediğini aktaran Çetinkaya, "Yöremizdeki kerem dörtlükleri unutulmasın, yok olmasın ve kayda geçirilsin istedik. Kültürel bir yok oluşa seyirci kalmamak adına bir derleme çalışması yaptık. Buram buram Anadolu kokan bir eser ortaya koyan öğrencilerimi kutluyorum." dedi.

"Kalıcı eser ortaya çıktı"

Öğrencilerden Nevrasu Yeşilçimen de yaptıkları kültürel derleme çalışmasında kayıt altına aldıkları kerem havalarını yazılı bir şekilde daha anlaşılır hale getirdiklerini aktardı.

Kerem dörtlüklerinin yörede belirli bir ezgiyle söylendiğine dikkat çeken Yeşilçimen, "Hazırladığımız kitaba, teknolojiden faydalanarak karekod uygulaması koyduk. Bunu da oradaki yaşlı insanlar söylediği için unutulmasın istedik. Ortaya çok güzel bir kalıcı eser ortaya çıktı. Bu projenin içerisinde olmaktan da çok mutluyum." diye konuştu.

Öğrencilerden Minanur Açar ise yaşlı teyzeler ve amcalarla röportajlar yapıp, onlarla birlikte def çalarak kerem havaları söylediklerini anlattı.

Okul Müdürü Mehmet Yılmaz da TÜBİTAK projesi kapsamında Afyonkarahisar'da değerli bir çalışmaya imza atan öğrencileriyle gurur duyduklarını ifade etti.

Afyonkarahisarlı 3 lise öğrencisi, Çöl Ovası'nda derledikleri halk şiirlerini, karekodlu kitap haline getirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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