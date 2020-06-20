AFYONKARAHİSAR Sandıklı'da kaza: 2 yaralı
Sandıklı'da kaza: 2 yaralıAfyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilde sürücü Hüseyin Ay ile hamile olan eşi Elva Dilara Ay yaralandı.
20.06.2020 10:45 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:38
Sandıklı'da kaza: 2 yaralı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilde sürücü Hüseyin Ay ile hamile olan eşi Elva Dilara Ay yaralandı.
Kaza, sabaha karşı saat 04.00 sularında Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 60'ıncı kilometresindeki Sandıklı Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Afyonkarahisar'dan Antalya istikametine giden sürücüsünün adı açıklanmayan 03 F 2144 plakalı kamyona, aynı istikamete seyreden Hüseyin Ay'ın kullandığı 20 ADS 190 plakalı otomobil çarptı.
Kazada otomobilde sıkışan Hüseyin Ay ve hamile olan eşi Elva Dilara Ay yaralandı. Çağrılan sağlık ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden kurtarılan karı koca Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Kaynak: DHA