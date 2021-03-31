Afyonkarahisar 'Mart' ayını karla uğurladı

Afyonkarahisar 'Mart' ayını karla uğurladı Kent Mart ayının son gününde beyaza büründü Afyonkarahisar'da dün başlayan sağanak gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Afyonkarahisar 'Mart' ayını karla uğurladı

Kent Mart ayının son gününde beyaza büründü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da dün başlayan sağanak gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Vatandaşlar ise Mart ayının son gününde kar yağışının oldukça sevindirici olduğunu belirttiler.

Afyonkarahisar'da gece geç saatlerde başlayan ve yer yer devam eden kar yağışı sonrası kent merkezi beyaza büründü. Kar yağışından oldukça memnun olan Afyonkarahisarlılar ilkbaharda yağan kar yağışlarının bolluk ve bereket anlamına geldiğini kaydettiler. Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle daha sıkı giyindiklerini de aktaran vatandaşlar, Afyonkarahisar'da iklim itibariyle Nisan soğuk bir kent olduğunu ve Mayıs ayına kadar soğuk havaların devam edeceği beklentisi içerisinde olduklarını ifade ettiler. Kar yağışı sonrası tarihi Karahisar Kalesi ile birlikte park ve bahçeler karla kaplandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KARAKAŞ