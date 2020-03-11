AFYONKARAHİSAR Kızartmalık ile yemeklik patatesin farkı
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Sandıklı, Türkiye, Güncel

AFYONKARAHİSAR Kızartmalık ile yemeklik patatesin farkı

Kızartmalık ile yemeklik patatesin farkıAFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde üretilen patatesler, yurt içi ve yurt dışında ilgi görürken, kızartmalık ve yemeklik olarak iki şekilde üretim yapılıyor.

11.03.2020 08:42 | Son Güncelleme: 11.03.2020 08:45
AFYONKARAHİSAR Kızartmalık ile yemeklik patatesin farkı

Kızartmalık ile yemeklik patatesin farkı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde üretilen patatesler, yurt içi ve yurt dışında ilgi görürken, kızartmalık ve yemeklik olarak iki şekilde üretim yapılıyor. Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, "Kızartmalık patatesler nişasta oranı yüksek, su oranı az olan, kabuk rengi sarı ile kırmızı olan patateslerdir. Yemeklik patatesler ise kabuğu ince, sulu, kızartmalık patatese oranla daha küçük boylardaki patateslerdir" dedi.

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezi olan Sandıklı ilçe merkez ve köylerinde, her yıl 20 bin dekar alanın üzerinde patates üretimi yapılarak, yaklaşık 150 bin ton civarında rekolte elde ediliyor. Toprak ve iklimi elverişli olan ilçede, hem kızartmalık hem de yemeklik patateslerin üretimi gerçekleşiyor. Kızartmalık patatesler; nişasta oranın yüksekliği, su oranın azlığı ve kabuk renginin daha koyu sarı ve kırmızı olmasıyla bilinirken, yemeklerde kullanılan haşlamalık patates ise kızartmalık patatese göre yapısının küçük, su oranın fazlalığı ve kabuğunun inceliğiyle biliniyor. Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, bu anlamda Sandıklı patatesinin markalaştığını, yurt içinde birçok ilde satıldığı gibi yurt dışında da birçok ülkeye gönderildiğini söyledi.

'YEMEKLİK PATATES KABUĞU İNCE, SULU OLUR'

Ülkede patates üretiminde önemli yere sahip olduklarını bildiren Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, "İklim ve toprak bakımından uygun olduğu için Türkiye'deki en lezzetli patatesler Sandıklı'da üretilmektedir. Sandıklı patatesi artık marka oldu diyebiliriz. Ülke genelinde birçok ilde ve yurt dışında Sandıklı patateslerimiz satılmaktadır" diye konuştu.

'KIZARTMALIK PATATES BİRAZ İRİDİR'

İlçede aşçılık yapan Tahir Coşkun (42), kızartmalık ve yemeklik patates arasındaki farkı şöyle anlattı:

"Kızartmalık patates biraz iridir. Kabuk olarak da parlaktır. Nişastasından da belli olur. Bir gün öncesinden ıslattığımızda nişastası çıkar bunu kızartmalık olarak kullanırız. Haşlamalık patatesi ıslatmaya gerek yok direkt haşlama yapabiliriz. İki numara diye tabir ettiğimiz patatesin küçük olanı yemeklik haşlamalık olarak geçer. Kabuğu kalın, parlak ve iri patatesler genelde kızartmalık patateslerdir. Üç numaralı diye tabir edilen ve küçük olan patatesler de hamurluk patatestir. Bizim yöresel ekmeğimiz var. Ekşi mayalı köy ekmeği. Bu hamurluk patates genelde bu köy ekmeği üretiminde kullanılır. Bu küçük patates evlerde kuzinelerde de pişirilerek tereyağı ile yenir."

KIZARTMALIK 2-2,5 LİRA, YEMEKLİK 1,5-2 LİRA

İlçede pazarcılık yapan Ahmet Çimen de kızartmalık patatesin de yemeklik patatesin de ilgi gördüğünü belirterek, "Kızartmalık patates 2 lira ile 2 lira 50 kuruş arasında satılmakta. Yemeklik patates ise 1 lira 50 kuruş ile 2 lira arasında tezgahlarda satışa sunulmakta" dedi.

AFYONKARAHİSAR Kızartmalık ile yemeklik patatesin farkı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

AFYONKARAHİSAR Kızartmalık ile yemeklik patatesin farkı

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