AFYONKARAHİSAR Kamyona çarpan minibüsün şoförü yaralandı
Kamyona çarpan minibüsün şoförü yaralandıAfyonkarahisar'ın Kızılören ilçesi yakınlarında kamyona çarpan minibüsün şoförü Ali Dağlı (73) yaralandı.
Kamyona çarpan minibüsün şoförü yaralandı
Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesi yakınlarında kamyona çarpan minibüsün şoförü Ali Dağlı (73) yaralandı.
Kaza, Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 90'ıncı kilometresindeki Kızılören ilçesi yakınlarında meydana geldi. Ceylan Kocabaş yönetimindeki 42 Y 5583 plakalı kamyona aynı yönde ilerleyen Ali Dağlı yönetimindeki 20 ABJ 383 plakalı minibüs çarptı. Kaza sonrası minibüste sıkışarak yaralanan Ali Dağlı sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri yardımı ile sıkıştığı yerden çıkartılarak kaldırıldığı Sandıklı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı