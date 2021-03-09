AFYONKARAHİSAR Işıkta beklerken otomobili yandı

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Işıkta beklerken otomobili yandı

AFYONKARAHİSAR'da trafik ışığında bekleyen otomobil yanarak, kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Ordu Bulvarı Orduevi önünde meydana geldi. Trafik ışıklarında beklerken motor kısmından dumanlar çıkan 42 AIA 037 plakalı otomobil bir süre sonra yanmaya başladı. Araç sürücüsü Abdullah Güner, olay anında aracını terk edip, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri ve çevredekilerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yanan aracını çaresizce izleyen emlakçı Abdullah Güner, "Çarşıdan iş yerimize doğru giderken birden duman çıktığını fark ettik. Birden alev aldı zaten. Akabinde itfaiyeyi aradım. Araç gördüğünüz gibi bu halde. Yani ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Hiçbir şeyi yoktu. Birden alev çıkmaya başladı. Çıktık, aradık, itfaiye de Allah razı olsun kısa sürede geldi. 3-5 dakika içerisinde itfaiye geldi, müdahale ettiler" dedi.

Olayda can kaybı yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı