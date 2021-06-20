Afyonkarahisar'ın besleyici lezzeti: İlibada dolması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afyonkarahisar'ın besleyici lezzeti: İlibada dolması

Afyonkarahisar'ın besleyici lezzeti: İlibada dolması
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Kültür Sanat

UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Afyonkarahisar mutfağının coğrafi işaret tescilli lezzeti "İlibada dolması", damak tadına önem verenlerin tercih ettiği yemekler arasında yer alıyor.

UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Afyonkarahisar mutfağının coğrafi işaret tescilli lezzeti "İlibada dolması", damak tadına önem verenlerin tercih ettiği yemekler arasında yer alıyor.

Türkiye'de ağustos ayına kadar dere yatakları ve sulak alanlarda rahatlıkla bulunabilen, doğada kendiliğinde yetişen "labada bitkisi" ıspanağa benziyor. Bu bitki yöre halkınca "İlibada" olarak da biliniyor.

Tabiatta kolayca bulunabilmesinden ekonomik de olan "İlibada" bitkisinden Afyonkarahisar yöresinde besleyici dolma (sarma) yapılıyor.

Afyonkarahisar Belediyesinin müracaatıyla bu yıl içerisinde Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescili alan İlibada dolması, kentin geleneksel lezzetleri arasında yer alıyor.

Kentteki restoranında yöresel lezzetler sunan Ayşe Safkurşun, AA muhabirine, bu dolmanın yörenin özel bir lezzeti olduğunu söyledi.

İşletmesinde bu yemeği müşterilerine sunduğunu dile getiren Safkurşun, şöyle konuştu:

"İlibada dolmasının yapılışı yaprağından dolayı biraz zahmetlidir. Muska şeklinde dürüldüğü için görünümü de farklıdır. Yöresel bir restoran olduğumuz için Afyonkarahisar'ın geleneksel mutfağındaki bütün damak tatlarını yapıyoruz. İlibada yaprağını da genellikle ilkbaharda yoğun bir şekilde tedarik ediyoruz. Daha sonra dolma haline getirerek dondurucuda stokluyoruz. Yıl boyunca da yemeği pişirip bu lezzeti müşterilerimize sunuyoruz."

İlibada dolmasının yapılışını anlatan Safkurşun, "Labada bitkisini önce tencerede hafif haşlıyoruz. Düğü (ince bulgur) ve göceyle (kabuğu soyulmuş ve kırılmış buğday) hazırlanan harcımızı labadayı muska şekli vererek sararız. Ardından tencerede pişirdikten sonra da koyun yoğurdu, domates sosu ve tereyağıyla birlikte servis ediyoruz." dedi.

Müşterilerince besleyici özelliğe sahip yemeğin tadının çok beğenildiğini dile getiren Safkurşun, "İsmi insanlara değişik gelse de İlibada dolmasını tadan müşterilerimizden çok güzel geri dönüşler alıyoruz hatta bazı müşterilerimiz yaprak sarması da sanıyor. Görünümüyle birlikte içinde et olmadığı için bunu farklı bir damak tadı olarak sunuyoruz." diye konuştu.

"Restoranlarda yöresel yemeklerin yapılması çok güzel"

Müşteri İbrahim Alimoğlu da İlibada dolmasının eskiden beri Afyonkarahisar'daki organizasyonların özel bir yemeği olduğunu vurguladı.

Yöresel lezzetlerin restoranlarda müşterilere sunulmasını takdir eden Alimoğlu, "Bu yemeğimiz çok fazla bilinen bir lezzet değil. Artık restoranlarda yöresel yemeklerin yapılması çok güzel. Afyonkarahisar'a gelen misafirler, şehrin özel tatlarını da artık rahatlıkla bulabiliyor. İlibada dolmamızı da tatmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

Müşteri Mehmet Algan da ilk defa yemesine rağmen İlibada dolmasının lezzetli olduğunun altını çizdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Son dakika haberleri! Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları tekrar başlatma kararını değerlendirdi Açıklaması
Son dakika haberleri! Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları tekrar başlatma kararını değerlendirdi Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Merve Dizdar Tuğba Coşkun Kaan Yıldırım Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Yiğit Şardan Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Afyonkarahisar'ın besleyici lezzeti: İlibada dolması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.06.2021 14:05:11. #1.13#

title