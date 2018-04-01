Afyonkarahisar-Gül Sunal, Sandıklı'da Sahneye Çıktı-Hd

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Gül Sunal, tek kişilik tiyatro gösterisi ve kitap imza günü düzenledi.

Sandıklı Tanıtım Platformu tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Gül Sunal ilçedeki termal bir otelin toplantı salonunda dün gece 'Gölge Feslikannarı' adlı gösterisini sergiledi. Gösteriyi Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Ali Sunal, Ezo Sunal, Onur Atilla ve 400'ün üzerinde tiyatro sever izledi. Aslen Sandıklılı olan Gül Sunal, küçük yaşlarda yaşadığı Sandıklı'ya özel kıyafet olan fıta ve kıvrak ile sahneye çıktı. Eşi Kemal Sunal ve Sandıklı'da yaşadığı anılarını anlatan Gül Sunal, eski zamanlarda Sandıklı'da konuşulan bazı kelimeleri de seyirciden söylemesini istedi. Kısa süreliğine sahneye çıkan Ali Sunal da esprileriyle izleyenleri güldürdü.

Gül Sunal, bugün ise Sandıklı Kültür ve Sanat Evi'nde imza gününe katıldı. Kendi yazdığı 'Kemal Hadi Gel, Bir Kahve İçelim' adlı kitabını hayranları için imzalayan Gül Sunal, memleketi Sandıklı'da olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Oyunu 'Gölge Feslikannarı' hakkında da bilgi veren Gül Sunal, 'Gölge Feslikannarı' benim için çok değerli bir laf. Benim çocukluğumda Sandıklı'daki erkeklerin kadınlara verdiği bir lakap bu. O beni çok etkileyen bir laf. Onun için oyunun adını 'Gölge Feslikannarı' koydum. Oyunu seyredenler neden öyle olduğunu, kime söylendiğini fark edecek. Daha önce oynadım ama 100 ya da 150 kişiye oynadım. Ama Sandıklı'da oynayacağım bu gösteri 400 kişi gibi kalabalığa oynayacağım ilk gösterim. Onun için çok heyecanlıyım dedi.

Sandıklı'nın çok değiştiğini vurgulayan Gül Sunal, Çocukluğuma göre Sandıklı çok gelişmiş, bu güzel bir şey. Benim bildiğim Sandıklı o küçük evlerde, ahırlara inek bağlanan Sandıklı, o teyzeler, fıtalar ve kıvraklar yok artık. Daha modern, daha güzel, çağa uygun bir Sandıklı. Tabii gurur duyduğum bir şey. Ama ben o günlerimi çok aradım şimdi diye konuştu.