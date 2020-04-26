Afyonkarahisar'dan kısa kısa Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz'in eşi Polis Eşleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Ebru Temiz, şehit ve gazi çocuklarını ziyaret etti.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz'in eşi Polis Eşleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Ebru Temiz, şehit ve gazi çocuklarını ziyaret etti.

Ebru Temiz ve emniyet personeli kentte ikamet eden şehit ve gazilerin çocuklarını ziyaret ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramları kutladılar.

Kaymakam Tekeş, 23 Nisan'da doğan çocukların doğum gününü kutladı

Bayat Kaymakamı Ömer Tekeş, Vefa Sosyal Destek Grubu ile birlikte ilçede doğum günü 23 Nisan olan çocukların doğum gününü kutladı.

Tekeş, Basri Berk Er ve Egemen Uğur Mumcu'nun doğum gününü kutlayarak çeşitli hediye verdi.

Kaynak: AA