Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, kadroya geçen 122 taşeron işçiyle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Santral mahallesindeki bir restorandaki programda konuşan Acar, "Belediye çalışanlarımız çok güzel birlik ve beraberlik örneği gösteriyor. Belediye-İş Sendikasına da hepiniz üye oldunuz. İnşallah, ilerleyen dönemlerde toplu iş sözleşmesini de imzalayacağız." dedi.

Dinar'da tapu sorunu

Dinar ilçesine bağlı Gazi Mehmet Çavuş Mahallesi'ndeki bazı evlerin tapularıyla ilgili toplantı yapıldı.

Belediye meclis salonundaki toplantıya 150 mahalle sakini katıldı.

Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, toplantıda yaptığı konuşmada, "Herkes, kendi tapusuna 18. madde uygulamasıyla kavuşacak. Konuyla alakalı çalışmaları İmar Müdürlüğümüz yapıyor." ifadelerini kullandı.

Sandıklı Belediyesi'nde nikah rekoru

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, bir günde 10 çiftin nikahını kıyarak kendi rekorunu kırdı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaz ayları dolayısıyla evlilik ve düğün hareketliliği yaşanıyor.

Belediye Başkanı Mustafa Çöl, yaptığı açıklamada, "Her yaz aylarında olduğu gibi bu sene de Sandıklı'mızda yeni evlenen çiftlerimizin mutluluğuna ortak olmaya çalışıyoruz. Bizlerde elimizden geldiği, programlarımız müsaade ettiği sürece bu düğünlere iştirak ederek, genç çiftlerimizin nikahlarını kıyıyoruz. Bugün de 10 çiftimizin nikahını kıymışız. Hatta kendi rekorumuzu da kırmışız. Kıyılan nikahlardan sonra yeni evlenen çiftlerimize Sandıklı Belediyesi olarak hediyelerimiz oldu. Allah mutlu etsin." ifadelerini kullandı.

İscehisar AK Parti İlçe Başkanı Dikmen'den ziyaret

AK Parti İscehisar İlçe Başkanı Murat Dikmen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Arif Kesgin'i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Dikmen, "Devletimiz her zaman hibe ve teşviklerle vatandaşlarımıza destek veriyor. Çiftçilerimiz ve hayvan yetiştiricileri bu desteklerden yararlanarak ekonomiye katma değer sağlıyorlar. Bizlerde her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

İlçe Müdürü Kesgin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Dikmen'e teşekkür etti.