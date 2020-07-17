Afyonkarahisar'daki LGS sınavı birincisi Gökkaya, başarıyı "bol bol soru çözerek" yakaladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Afyonkarahisar'daki LGS sınavı birincisi Gökkaya, başarıyı "bol bol soru çözerek" yakaladı

Milli Eğitim Bakanlığınca 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Afyonkarahisar Kocatepe Ortaokulu öğrencisi Furkan Gökkaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde bol bol soru çözerek başarıyı elde ettiğini belirtti.

Afyonkarahisar'daki LGS sınavı birincisi Gökkaya, başarıyı
17.07.2020 16:51 | Son Güncelleme: 17.07.2020 16:51

Milli Eğitim Bakanlığınca 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Afyonkarahisar Kocatepe Ortaokulu öğrencisi Furkan Gökkaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde bol bol soru çözerek başarıyı elde ettiğini belirtti.

Ailesiyle Okul Müdürü Tahsin Savaş'ı ziyaret eden Gökkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, sınav sürecinde kendisine okulunun ve ailesinin destek olduğunu söyledi.

Hedefine her gün belirli bir program çerçevesinde sorular çözerek hazırlandığını dile getiren Gökkaya, şunları kaydetti:

"Sürekli çalıştım ve yaz tatillerinde kitap okudum. Sınava son bir ay kala da sadece deneme çözdüm. Yine koronavirüs sürecinde genellikle evdeydim. Soru ve deneme sayılarımı artırdım. Normal günde 2 deneme çözeceksem 3-4 deneme çözdüm. Faydası çok oldu bana. Şu anda bu puanımla da Konya Meram Fen Lisesini tercih edeceğim. İlerleyen süreçte de doktor veya hakim olmak istiyorum."

Gökkaya, LGS sınavına hazırlanacaklara da yaz döneminde kitap okumalarını ve bol bol soru çözmelerini tavsiye etti.

Anne Asiye Gökkaya ise oğlunun LGS'deki başarısı nedeniyle çok mutlu olduklarını belirterek, "Furkan gerçekten çok çalıştı ve hak etti. İnşallah ilerleyen yıllarda da hedefine ulaşır. Emeği olan öğretmenlerine ve okul idaresine teşekkür ediyoruz." dedi.

Baba Mehmet Ali Gökkaya da gurur duyduğu oğlunun, hedeflerine ulaşması için her zaman yanında olacaklarını vurguladı.

"Bu sürece destek olan öğretmenlerini tebrik ediyorum"

Okul Müdürü Savaş ise öğrencileri Furkan Gökkaya'nın sınavdaki başarısıyla gururlandıklarını anlattı. Tahsin Savaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Furkan ve ailesiyle birlikte bu sürece destek olan öğretmenlerini tebrik ediyorum. Yine başarıya giden bu yolda bizleri sürekli destekleyen İl Milli Eğitim Müdürümüz Metin Yalçın'a teşekkür ediyoruz. 2019-2020 eğitim öğretim yılı başında hazırlanan eylem planı doğrultusunda LGS'ye hazırlıklarımızı yaptık. Dün itibarıyla da bunun meyvelerini aldık. Yüzde 2'lik dilimde 31, yüzde 10'luk dilimde de 85 öğrencimiz yer aldı. Dolayısıyla sınava giren, emek veren ve çaba harcayan bütün öğrencilerimizi kutluyorum."

Konuşmaların ardından Savaş, Furkan Gökkaya'ya başarısından dolayı plaket ve çeyrek altın hediye etti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım Magazin
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok
Maske takmayanların kesinlikle okuması gereken haber! Aydın'da maske cezası yiyen şahsın 1 gün sonra korona testi pozitif çıktı Güncel
Maske takmayanların kesinlikle okuması gereken haber! Aydın'da maske cezası yiyen şahsın 1 gün sonra korona...
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı Yaşam
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir Güncel
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar Magazin
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yeni infaz yasası için yaptığı iptal başvurusunu reddetti
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yeni infaz yasası için yaptığı iptal başvurusunu reddetti
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
15 Temmuz gecesi 'Yönetime el koyduk' mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
Eskişehir'de 18 kızıl geyik avlanması ihalesine mahkeme 'dur' dedi
Eskişehir'de 18 kızıl geyik avlanması ihalesine mahkeme "dur" dedi
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
İsmindeki ırkçı söylemi kaldıran NFL takımının 15 kadın çalışanı, yaşadıkları cinsel tacizi anlattı
İsmindeki ırkçı söylemi kaldıran NFL takımının 15 kadın çalışanı, yaşadıkları cinsel tacizi anlattı
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Yıllar sonra babası albümden çıkardı! İki şehidin beraber çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı
Yıllar sonra babası albümden çıkardı! İki şehidin beraber çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı
Ispartalı avukat, TFF'ye 32 TL'lik manevi tazminat davası açtı
Ispartalı avukat, TFF'ye 32 TL'lik manevi tazminat davası açtı
Fatih Terim, Emre Çolak'ın Galatasaray'a transferini veto etti
Fatih Terim, Emre Çolak'ın Galatasaray'a transferini veto etti
Anne ve kucağındaki bebeğine otomobil çarptı! Kaza anı saniye saniye kamerada
Anne ve kucağındaki bebeğine otomobil çarptı! Kaza anı saniye saniye kamerada
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Moussa Sow, Brezilya'da futbola geri dönebilir
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Moussa Sow, Brezilya'da futbola geri dönebilir
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Hulusi Akar Hüseyin Filiz Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Ozan Güven Selçuk Yöntem Defne Samyeli
Spor Okan Buruk Sergen Yalçın Hikmet Karaman Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Tbmm Asker Adana Ankara
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'daki LGS sınavı birincisi Gökkaya, başarıyı "bol bol soru çözerek" yakaladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 16:54:39. #1.15#
title