Afyonkarahisar'daki Fetö Davaları

Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında açılan davalarda 22'si tutuklu 26 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 26 ayrı davaya, tutuklu sanıklar İmdat Şimşek, Zekeriye Bora, Recep Kara, Davut Bozdoğan, Hayriye Gümüşsoy, Doğan Kılıç, Yasin Çavdar, Mustafa Kınık, Ertuğrul Şal, Nurettin Nemli, Timuçin Nemli, Birol konuk, Eyüp Çildir, Hilmi Topal, Salih Bulut, Ramazan Gümüşsoy, Sami Çildir, Abdullah Battal, Halil Gül, Ahmet Beğendi, Murat Ayrancı, Yüksel Peker, tutuksuz sanıklar Erkan Özkara, Hülya Yavaş, Erkan Mercimek, Şaban Koç ve avukatları katıldı.



"Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan yargılanan sanıklar, savunmalarını yaptı.



Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beratlarını ve tahliyelerini istedi.



Tanıkların da dinlendiği duruşmalarda, tutuklu yargılanan İmdat Şimşek'e 9 yıl, Recep Kara'ya 9 yıl 9 ay, Davut Bozdoğan'a 9 yıl, Hayriye Gümüşsoy'a 8 yıl 3 ay, Yasin Çavdar'a 6 yıl 3 ay, Mustafa Kınık'a 9 yıl, Ertuğrul Şal'a 9 yıl, Nurettin Nemli'ye 8 yıl 3 ay, Timuçin Nemli'ye 9 yıl, Birol Konuk'a 8 yıl, 3 ay, Hilmi Topal'a 9 yıl, Eyüp Çildir'e 8 yıl 3 ay, Sami Çildir'e 6 yıl 3 ay, Doğan Kılıç'a 9 yıl, Murat Ayrancı'ya 8 yıl 3 ay, Salih Bulut'a 11 yıl 3 ay, Ramazan Gümüşsoy'a 9 yıl, Abdullah Battal'a 6 yıl 3 ay, Ahmet Beğendi'ye 8 yıl 6 ay, Yüksel Peker'e 9 yıl 6 ay, tutuksuz yargılanan Zekeriya Bora'ya 8 yıl 3 ay ceza verildi.



6 yıl 3 ay ceza alan sanıklar Sami Çildir ve Abdullah Battal, tutuklu bulundukları süre göz önüne alınarak tahliye edildi.



Tutuksuz yargılanan sanıklar Hülya Yavaş, Erkan Özkara, Erkan Mercimek ve tutuklu sanıklar Şaban Koç ile Halil Gül'ün duruşmaları ertelendi.