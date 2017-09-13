Afyonkarahisar'daki Fetö Davaları

Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında açılan 14 ayrı davada 6'sı tutuklu 16 sanık hakim karşısına çıktı.



Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Ünlü, Muhammet Bekir Aymaz, Veli Sağlam, Sevgi Topdemir ile tutuksuz sanıklar Ebru Topuz, Mustafa Güleç, Ömer Soykasap, Abdullah Döner, Nurettin Akşen, Sefa Alacaoğlu, Mehmet Uysal, Metin Şengöz, Adem Erday, Arzu Ünlü ve avukatları katıldı.





Tutuklu sanıklardan Bektaş Bulut ve Yücel Kırma ise duruşmaya bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



"Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan yargılanan sanıklar, suçlamaları reddetti, beraatlerini ve tahliyelerini istedi.



Mahkeme heyeti sanıklardan Mustafa Güleç'i 6 yıl 3 ay, Sefa Alacaoğlu'nu 6 yıl 10 ay 15 gün, Metin Şengöz'ü 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.



Sanıklardan Abdullah Döner'in beraatına, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi ve duruşma ertelendi.