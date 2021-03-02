Çiğ köfte acılı diye genç çalışanı darbeden şahsın akrabaları dükkanı bastı! Bira şişesiyle camları kırdı
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Çiğ köfte acılı diye genç çalışanı darbeden şahsın akrabaları dükkanı bastı! Bira şişesiyle camları kırdı

02.03.2021 08:10 | Son Güncelleme: 02.03.2021 08:49

Afyonkarahisar'da çiğ köftesi acılı olduğu için genç çalışanı darbeden Gurur Şenel, yaptığı sosyal medya paylaşımında eyleminin arkasında dururken, polisler tepki üzerine Şenel'i tekrar gözaltına aldı. Şenel'in akrabaları aynı çiğ köfteciye saldırı düzenledi. Bir şahıs elindeki şişeyi ve sehpa ile dükkanın camlarını kırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Afyonkarahisar'da, kent merkezindeki İstiklal mahallesinde faaliyet gösteren çiğ köfteci dükkanına gelen Gurur Şenel, sipariş verdiği çiğ köftenin acılı olduğunu iddia ederek, çalışan Y.K.'yı darbetti. Olay sosyal medyada infial yaratırken, Şenel yaptığı paylaşımlarda, "İstediğimi döverim, istediğime küfrederim" ifadesin yer verdi.

ÇİĞ KÖFTECİYE İKİNCİ SALDIRI

Olayın ardından ifadesi alınarak serbest bırakılan Şenel, çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından tekrar gözaltına alındı. Şenel'in emniyetteki işlemleri devam ederken aynı çiğ köfte dükkanına, Şenel'in yakınları tarafından ikinci bir saldırı daha düzenlendi.

Afyonkarahisar'daki çiğ köfteciye ikinci saldırı! Yakını bira şişesiyle camları kırdı

BİRA ŞİŞESİNİ GÜVENLİK KAMERASINA VE CAMA ATTI

Bilal T. isimli şahsın dükkanda bulunduğu sırada Şenel'in bir yakını elindeki bira şişesinin ilk önce iş yerinin güvenlik kamerasına doğru, daha sonra da dükkanın kapı camına doğru attı. Dükkanın camını kıran şahsı yanındakiler sakinleştirip olay yerinden uzaklaştırmak istedi.

Afyonkarahisar'daki çiğ köfteciye ikinci saldırı! Yakını bira şişesiyle camları kırdı

SEHPAYI CAMA ATIP MOTORU TEKMELEDİ

Daha sonra kendisini tutan şahıslardan kurtulan saldırgan bu kez de iş yerinin önündeki sehpayı alarak dükkanın vitrin camına attı. Saldırgan iş yerinin önündeki servis motorunu da tekmeledikten sonra yanındakiler tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

Afyonkarahisar'daki çiğ köfteciye ikinci saldırı! Yakını bira şişesiyle camları kırdı

"AĞABEY BEN NE YAPTIM?"

Yaşananlar karşısında büyük bir korku yaşayan Bilal T., isimli çalışan ise saldırgana "Ağabey ben ne yaptım, benim suçum ne?" diyerek kendisini korumaya çalıştı. Saldırganın kendisini dışarıya çağırmasına da kulak asmayan Bilal T., daha sonra polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise iş yerinde detaylı bir inceleme yaparak saldırgan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Çiğ köfteciye saldıran H.Ş. ve beraberindeki 2 kişi, polisin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan H.Ş. ve beraberindekiler ifade için emniyete götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Afyonkarahisar'daki çiğ köfteciye ikinci saldırı! Yakını bira şişesiyle camları kırdı

NE OLMUŞTU?

23 Şubat Salı günü merkez İstiklal Mahallesi'ndeki çiğ köfteci dükkanına gelen ve iddialara göre alkollü olduğu öne sürülen Gurur Şenel, çalışan Y.K.'dan acısız çiğ köfte istedi. Y.K., dürüm şeklinde yaptığı çiğ köfteyi Gurur Şenel'e verdi. Şenel, bir iki lokma aldıktan sonra içindeki çiğ köftenin acılı olduğunu iddia ederek, Y.K. ile tartışmaya başladı. Y.K., çiğ köftenin acılı olmadığını, sadece az acısı olabileceğini söyledi, ancak Şenel'i ikna edemedi.

ÇALIŞANI YUMRUKLADI

Şenel daha sonra eline aldığı dürümü önce Y.K.'ya tattırıp, acılı olduğunu öne sürerek, tartışmayı sürdürdü. Bir süre sonra Şenel, küfretmeye başladığı Y.K.'ya elindeki dürümü fırlatıp, saldırdı. Küfürler eden Şenel, Y.K.'ya yumruklar savurdu.

OLAYDAN SONRA İŞİ BIRAKTI

Kendisini korumaya çalışan Y.K. saldırgan müşteriyi uzaklaştırmaya çalıştı. Bir süre sonra sakinleşen Şenel yediği dürümün parasını vererek, hiçbir şey olmamış gibi işletmeden ayrıldı. Olayın ardından Y.K. darp raporu alarak müşteriden şikayetçi oldu. Yaşadığı olayın ardından Y.K.'nın işi bıraktığı da öğrenildi.

"İSTEDİĞİMİ DÖVERİM"

Şenel sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda, "İstediğimi döverim, istediğime söverim size ne? Sizin yüzünüzden işimden oldum. Abartılacak bir şey yok. Hak edene hakkını verdim sadece. O hikayeyi bir de kurttan dinleyin. Köfteci kaşarlık yaptı. Basurum var dedim yine de acı koymuş. Bu çocuk haksız diyorum inanmıyorsunuz ya. Video kesilmiş bana ne küfürler etti" şeklinde ifadelerine yer verdi.

Çiğ köfte acılı diye genç çalışanı darbeden şahsın akrabaları dükkanı bastı! Bira şişesiyle camları kırdı

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Haber Yorumları (79)
TUTUKLA: bgn bu adamlar çiğ köfte acı diye adam döverler yarın ise adam öldürürler. al içeri yatsın bakalım delikanlılar cezaevinde 6 ay bak nasıl oluyorlar.
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MEHMET: Vay be anarşist bir toplum olmuşuz bunları tutuklayamassan devamı gelir
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KRAL: IQ SEVİYESİ DÜŞÜK BEYİNSİZ ADAMLAR.
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