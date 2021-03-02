Çiğ köfte acılı diye genç çalışanı darbeden şahsın akrabaları dükkanı bastı! Bira şişesiyle camları kırdı

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Afyonkarahisar'da çiğ köftesi acılı olduğu için genç çalışanı darbeden Gurur Şenel, yaptığı sosyal medya paylaşımında eyleminin arkasında dururken, polisler tepki üzerine Şenel'i tekrar gözaltına aldı. Şenel'in akrabaları aynı çiğ köfteciye saldırı düzenledi. Bir şahıs elindeki şişeyi ve sehpa ile dükkanın camlarını kırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Afyonkarahisar'da, kent merkezindeki İstiklal mahallesinde faaliyet gösteren çiğ köfteci dükkanına gelen Gurur Şenel, sipariş verdiği çiğ köftenin acılı olduğunu iddia ederek, çalışan Y.K.'yı darbetti. Olay sosyal medyada infial yaratırken, Şenel yaptığı paylaşımlarda, "İstediğimi döverim, istediğime küfrederim" ifadesin yer verdi.

ÇİĞ KÖFTECİYE İKİNCİ SALDIRI

Olayın ardından ifadesi alınarak serbest bırakılan Şenel, çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından tekrar gözaltına alındı. Şenel'in emniyetteki işlemleri devam ederken aynı çiğ köfte dükkanına, Şenel'in yakınları tarafından ikinci bir saldırı daha düzenlendi.

BİRA ŞİŞESİNİ GÜVENLİK KAMERASINA VE CAMA ATTI

Bilal T. isimli şahsın dükkanda bulunduğu sırada Şenel'in bir yakını elindeki bira şişesinin ilk önce iş yerinin güvenlik kamerasına doğru, daha sonra da dükkanın kapı camına doğru attı. Dükkanın camını kıran şahsı yanındakiler sakinleştirip olay yerinden uzaklaştırmak istedi.

SEHPAYI CAMA ATIP MOTORU TEKMELEDİ

Daha sonra kendisini tutan şahıslardan kurtulan saldırgan bu kez de iş yerinin önündeki sehpayı alarak dükkanın vitrin camına attı. Saldırgan iş yerinin önündeki servis motorunu da tekmeledikten sonra yanındakiler tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

"AĞABEY BEN NE YAPTIM?"

Yaşananlar karşısında büyük bir korku yaşayan Bilal T., isimli çalışan ise saldırgana "Ağabey ben ne yaptım, benim suçum ne?" diyerek kendisini korumaya çalıştı. Saldırganın kendisini dışarıya çağırmasına da kulak asmayan Bilal T., daha sonra polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise iş yerinde detaylı bir inceleme yaparak saldırgan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Çiğ köfteciye saldıran H.Ş. ve beraberindeki 2 kişi, polisin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan H.Ş. ve beraberindekiler ifade için emniyete götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.