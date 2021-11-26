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Afyonkarahisar'da yağmur duası edildi

AA / Hakan Şimşek - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da yağmur duası edildi

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı.

Kırkkavak mevkisinde yapılan yağmur duasında, İscehisar Belediyesi ve hayırsever vatandaşların bağışlarıyla kurban kesildi.

Burada, İscehisar Müftüsü Hüseyin Buroğlu tarafından yağmur duası edildi.

İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, yaptığı açıklamada, yağmurun canlılar için bereket olduğunu belirterek, "Yüce rabbimize el açıp vatandaşlarımız ile birlikte yağmur duasına katıldık. Allah, hayırlı bereketli eylesin. Çiftçimize ve bizlere memleketimize bolluk versin."ifadesini kullandı.

Yağmur duasına Şahin ve Buroğlu'nun yanı sıra, İlçe Jandarma Komutanı Emre Türkoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Mehmet Ali Dalfidan, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Afyonkarahisar'da yağmur duası edildi

Afyonkarahisar'da yağmur duası edildi

Afyonkarahisar'da yağmur duası edildi

Afyonkarahisar'da yağmur duası edildi

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AA / Hakan Şimşek - Son Dakika Haberleri

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