Afyonkarahisar'da soğuk hava etkili oluyor - Haberler
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Afyonkarahisar'da soğuk hava etkili oluyor

Afyonkarahisar'da soğuk hava etkili oluyor

Afyonkarahisar ve ilçelerinde soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

SELÇUKLU, KONYA (AA) - Afyonkarahisar ve ilçelerinde soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Son günlerde kar yağışının etkili olduğu kentte gece hava sıcaklığı sıfırın altında 7, Başmakçı ilçesinde ise 15 derece ölçüldü. Selçuklu Mahallesi'ndeki Akarçay'ın yüzeyi buzla kaplandı, kentteki süs havuzları dondu.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, il genelinde bugün aralıklarla kar yağışının devam edeceğini belirterek, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Afyonkarahisar Belediyesi Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde, sokak ve kaldırımlardaki kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdare ile Karayolları 31. Şube Şefliği ekipleri de il genelindeki yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmasına devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri de uygulama noktalarında sürücüleri don ve buzlanmaya karşı uyarıyor.

Afyonkarahisar'da soğuk hava etkili oluyor

Afyonkarahisar'da soğuk hava etkili oluyor

Afyonkarahisar'da soğuk hava etkili oluyor

Afyonkarahisar'da soğuk hava etkili oluyor

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AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

Karahisar, Selçuklu, Akarçay, kar, Güncel, Haber

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