AFYONKARAHİSAR - Marketlere fiyat denetimi yapıldı

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Afyonkarahisar'da temel ihtiyaç ürünlerinde arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla marketlerde denetim yapıldı.

Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, başta gıda ve temel tüketim ürünlerinde fahiş fiyat artışlarının olduğuna yönelik şikayetler üzerine marketlerde fiyat denetimi yaptı.

Market raflarında ürünlerin satış fiyatlarını kontrol eden ekipler, rakamları not aldı. Raf fiyatı ile kasa fiyatını karşılaştıran zabıta ekipleri, şikayet konusu olan ürünlerin listesini yaparak rapor düzenledi.

Afyonkarahisar Ticaret İl Müdür Vekili Serhat Sümer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanının talimatları doğrultusunda Bakanlığın direktifi ile Belediye, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile birlikte denetim gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Sümer, "Ürünlerdeki fiyat artışının nereden kaynaklandığını bulmak, ve bunun önüne geçilebilmesi ile piyasadaki dengenin sağlanması için bu çalışmaları başlattık. Yardımda bulunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Tarım ve Orman il Müdürü İbrahim Acar da denetimlerde insan sağlığı açısından gıdaların denetimini gerçekleştirildiğini belirtti.

Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürü Taner Çelik vatandaşın haksız rekabetten mağdur olmaması adına her türlü gayreti gösterdiklerini, denetimlerin düzenli olarak süreceğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer