Afyonkarahisar'da koruma altındaki "kızıl lale"yi koparana 80 bin 465 lira ceza
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Afyonkarahisar'da koruma altındaki "kızıl lale"yi koparana 80 bin 465 lira ceza

Afyonkarahisar'da koruma altındaki 'kızıl lale'yi koparana 80 bin 465 lira ceza
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde ilkbaharda açan, "ayı gülü" ve "kızıl lale" diye bilinen koruma altındaki "Paeonia Officinalis" çiçeğini koparana 80 bin 465 lira ceza kesiliyor.

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde ilkbaharda açan, "ayı gülü" ve "kızıl lale" diye bilinen koruma altındaki "Paeonia Officinalis" çiçeğini koparana 80 bin 465 lira ceza kesiliyor.

Gülyazı köyündeki Kisra Vadisi'nde iki bölüm halinde yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda açan ve lokal kümeleşen kırmızı şakayıklar, her yıl mayıs ayından haziran sonuna kadar bölgede görsel şölen oluşturuyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından takip edilen çiçeği, koparıp biyokaçakçılıkta kullananlara 80 bin 465 lira ceza veriliyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOKOBİM) Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, AA muhabirine, şakayıkların genellikle Avrupa'nın güney kesimlerinde görüldüğünü söyledi.

Şakayıkların egzotik bir bitki türü olduğunu, tıbbi açıdan da kullanıldığını aktaran Erişmiş, "Koruma altındaki kızıl laleler koparılması ve taşınması yasak olan bir tür. Tarım ve Orman Bakanlığının biyokaçakçılıkla mücadele kapsamında bu şakayıkların kullanılması durumunda 80 bin 465 lira cezası bulunuyor." diye konuştu.

Kızılören Belediye Başkanı Ali Erol da Kisra Vadisi'nde her yıl bahar aylarında açan şakayıkların tabiat harikası olduğunu ve insanlara pozitif enerji verdiğini kaydetti.

Özellikle fotoğraf tutkunlarını bu alana beklediklerini ifade eden Erol, "Burada çok güzel kareler yakalayacaklarına inanıyoruz. Şakayıkların bulunduğu noktaya ulaşım da kolay. Bu görsel şöleni kaçırmak istemeyenleri haziran ayının ilk haftasına kadar buraya davet ediyoruz." dedi.

Doğa tutkunu Ali İşliyen de koruma altındaki kızıl laleleri gönüllü olarak kontrol ettiğini ifade etti.

Afyonkarahisar'da koruma altındaki 'kızıl lale'yi koparana 80 bin 465 lira ceza
Afyonkarahisar'da koruma altındaki 'kızıl lale'yi koparana 80 bin 465 lira ceza
Afyonkarahisar'da koruma altındaki 'kızıl lale'yi koparana 80 bin 465 lira ceza
Afyonkarahisar'da koruma altındaki 'kızıl lale'yi koparana 80 bin 465 lira ceza

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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Afyonkarahisar'da koruma altındaki "kızıl lale"yi koparana 80 bin 465 lira ceza - Haberler
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