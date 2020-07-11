Afyonkarahisar'da köpek yüzünden çıkan silahlı kavgada baba öldü, oğlu yaralandı
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Afyonkarahisar'da köpek yüzünden çıkan silahlı kavgada baba öldü, oğlu yaralandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, köpek yüzünden çıkan tartışma sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da köpek yüzünden çıkan silahlı kavgada baba öldü, oğlu yaralandı
11.07.2020 14:19 | Son Güncelleme: 11.07.2020 14:19

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, köpek yüzünden çıkan tartışma sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Aşağıpibeyli köyünün Eskibağlar mevkisinde, Sedat Ö. (37), Mehmet Ö. (56) ile oğlu Bekir Ö. (16) koyunlarını otlatmak için meraya çıktı.

İddiaya göre bu sırada Mehmet Ö'nün oğlu Bekir Ö, yaydığı koyunlara doğru gelen Sedat Ö'nün köpeğini kendi köpeklerine boğdurdu.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Mehmet Ö. ile Sedat Ö, ellerindeki silahlarla birbirlerine ateş etti.

Silahlı kavgada, Mehmet Ö. olay yerinde yaşamını yitirdi. Oğlu Bekir Ö. ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Bekir Ö, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Mehmet Ö'nün cesedi ise otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Şüpheli Sedat Ö, olayın ardından jandarma ekiplerine teslim oldu.

Kaynak: AA

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