Afyonkarahisar'da 'kırmızı çizgiyi' vali çizdi
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Afyonkarahisar'da 'kırmızı çizgiyi' vali çizdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da 'kırmızı çizgiyi' vali çizdi

Afyonkarahisar'da İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde başlatılan "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Vali Gökmen Çiçek, öğrencilerle birlikte yaya geçitlerine kırmızıçizgi çizerek yaya önceliğine dikkat çekti.

Afyonkarahisar'da İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde başlatılan "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Vali Gökmen Çiçek, öğrencilerle birlikte yaya geçitlerine kırmızıçizgi çizerek yaya önceliğine dikkat çekti. Vali Çiçek burada yaptığı açıklamada, yapılan çalışmalarda kazalarda yaya kaybının önemli ölçüde azaldığını kaydetti.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde uygulanan "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Vali Gökmen Çiçek beraberindeki İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ile birlikte öğrencilerle yaya geçitlerine kırmızıçizgi çekti. Öğrenciler ellerinde pankartlar ve düdüklerle yoldan geçen vatandaşları yaya önceliği konusunda uyarılarda bulundu.

Yapılan uygulama hakkında bilgi veren Vali Gökmen Çiçek, yayalara yönelik yapılan uygulamalar ve trafik ekiplerinin çalışmaları ile kazalarda yaya kaybının önemli ölçüde azaldığını aktardı. Vali Çiçek, "Ülkemizde son yıllarda trafik kazalarının önlenmesiyle ilgili çok büyük bir çaba içerisinde, emniyet güçlerimiz, jandarma trafik ekiplerimiz. Aynı zamanda kara yollarında yapılan bölünmüş yollar, açılan geçitler, hava yollarının ulaşılabilirliliğinin artması, deniz trafiğinde ulaşılabilirliğin artmasıyla önemli ölçüde trafik kazalarında azalma sağlandı. Özellikle trafik polislerimizin uygulamaları sayesinde de önemli ölçüde başarı sağlandı. Yaya trafiğinde yayalarımızın da kazalarda vefat etmemeleri, yayalarımızın kazalarda kaybedilmemesi çok büyük çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda ilimizde de büyük başarı sağlandı" diye konuştu.

Daha sonra Vali Gökmen Çiçek beraberindeki öğrencilerle birlikte yaya geçitlerine kırmızıçizgi çekti. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da 'kırmızı çizgiyi' vali çizdi
Afyonkarahisar'da 'kırmızı çizgiyi' vali çizdi
Afyonkarahisar'da 'kırmızı çizgiyi' vali çizdi
Afyonkarahisar'da 'kırmızı çizgiyi' vali çizdi
Afyonkarahisar'da 'kırmızı çizgiyi' vali çizdi
Afyonkarahisar'da 'kırmızı çizgiyi' vali çizdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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